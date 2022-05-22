В России возродят доски позора

В Государственную думу внесён законопроект “О публичном распространении информации о социально опасных лицах”. Документом предусматривается возрождение практики с размещением информации о провинившихся гражданах на информационных носителях в публичных местах, т.н. досках позора.

Туда попадут лица, уличённые в участии в несанкционированных акциях протеста и написании негативных комментариях в интернете в адрес власти и по поводу ситуации в стране.

“Помню, как в советское время никто не хотел оказаться на доске позора. В итоге у нас была одна из лучших стран мира с высокими социальными стандартами и свободами. Была стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Сегодня, в момент, когда необходимо всем сплотиться, отдельные граждане впадают в панику, критикуют власть, что идёт вразрез с мнением большинства. Народ должен знать всех поимённо. Вдруг эти люди живут рядом с вами”, – пояснил суть законопроекта депутат от КПРФ Ярослав Крюков.

Доски позора будут размещаться на площадях, во дворах, скверах, крупных торговых центрах, билбордах и ситилайтах, также в виде плакатов в общественном транспорте. В школах на досках позора появится информация о детях неблагонадёжных граждан. Для оповещения о подозрительных соотечественниках рекомендуют сообщать в полицию или через мобильное приложение “Мой донос”.

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