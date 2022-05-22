Times – «транжирство и коррупция» — лидеров BLM вновь обвиняют в растрате пожертвований

Движение Black Lives Matter («Жизнь темнокожих имеет значение») попало под очередной шквал критики: как выяснилось из налоговых документов, опубликованных на этой неделе, его лидеры тратили огромные суммы на «услуги», оказываемые их родственниками и близкими, пишет The Times. Как подчёркивается в материале издания, сообщения о нецелевом расходовании пожертвований со стороны руководства BLM, которые появляются далеко не впервые, отталкивают от движения «низовых» активистов — а оправдания лидеров, по всей видимости, уже мало кто готов выслушивать.



AP

«Это владение стоимостью 6 миллионов долларов, расположенное в одном из зелёных районов Лос-Анджелеса, могло бы принадлежать любой из многочисленных звёзд, населяющих город: огромный особняк с шестью спальнями и ванными, а также бассейном и студией звукозаписи, укрыт от проезжающих мимо машин живыми изгородями, а непрошенных гостей встречают металлические ворота, — пишет The Times. — Однако владелец участка — не кинозвезда и не музыкант. В графе «собственник» в документах значится организация Black Lives Matter Global Network, где утверждают, что особняк был приобретён, чтобы разместить в нём товарищество темнокожих деятелей искусств, и что в этом качестве он сейчас и используется».

Между тем, как подчёркивает корреспондент британского издания, как минимум на этой неделе никаких признаков того, что в доме появилось «шумное творческое пространство», не наблюдалось — а на многочисленные попытки достучаться до жильцов никто не отреагировал. Критически настроенные наблюдатели говорят, что это огороженное владение стало «символом транжирства и коррупции, расцветающих в самом сердце общественной организации», которая была создана для того, чтобы облегчить долю всех темнокожих, а вместо этого лишь обогатила горстку отдельных людей, отмечает журналист The Times.

Согласно опубликованной на этой неделе налоговой отчётности, приток пожертвований после убийства полицейскими жителя Миннеаполиса Джорджа Флойда в 2020-м позволил организации обзавестись активами на общую сумму $42 млн, говорится в материале британского издания. Те же документы свидетельствуют, что одна из основательниц движения BLM Патрис Каллорс заплатила компании, которой владеет отец её ребёнка, почти $970 тыс., которые пошли на «организацию живых выступлений» и другие «креативные услуги». Кроме того, брат Каллорс получил более $840 тыс. за услуги по обеспечению безопасности. Такая информация только усилила критику в адрес организации, констатирует корреспондент The Times.

Как напоминает журналист, Каллорс ранее уже становилась объектом пристального внимания публики — это случилось, когда появилась информация о том, что активистка владеет недвижимостью на общую сумму $3,2 млн. Вместе с тем даже после публикации новых данных, она решительно отвергла любые обвинения в нецелевом расходовании пожертвований, заявив, что её пытаются очернить «СМИ правого толка».

Впрочем, отдельных «низовых» активистов заявления Каллорс совсем не успокоили, пишет автор. Так, 53-летняя Лиза Симпсон признаётся, что разочаровалась в BLM после того, как в 2016 году в Лос-Анджелесе её 18-летний сын был застрелен полицейскими. По мнению Симпсон, лидеров движения интересуют в первую очередь не возможности помогать семьям жертв полицейского произвола, а деньги, тогда как многие богатые белые американцы, перечисляющие BLM пожертвования, лишь пытаются «очистить совесть», не слишком задумываясь о том, где в итоге оказываются их средства. «Вот, что я поняла с тех пор, как стала участвовать в этой борьбе, когда был убит мой сын. Многие люди лишь хотят исправить свои ошибки, а на саму организацию они внимания даже не обращают, — цитирует женщину The Times. — Они просто хотят получить возможность сказать: «Знаете, а я вот деньги жертвовал». Но куда же ушли эти ваши деньги? Вы ведь не на общее дело их пожертвовали, а на их дело».

Симпсон, которая работает управляющей на заправке, поведала корреспонденту издания, что новости о многомиллионных активах основателей BLM возмутили её до глубины души — ведь она сама едва не стала бездомной. «Мне и деньги-то эти не нужны — тут вопрос помасштабнее, чем деньги. Я хочу, чтобы они в нашей борьбе не участвовали. Они разрушали семьи и не принесли ничего, кроме боли. Я не понимаю, с чего вообще люди берут, что за гибель чьих-то ещё детей нужно платить этим людям», — рассказала она.

Движение BLM зародилось в 2013 году после того, как американец Джордж Циммерман был оправдан судом за убийство темнокожего подростка Трейвона Мартина, и уже скоро стало вдохновлять активистов в самих США, а также в Канаде и Великобритании — в том числе и тех, кто в 2016 году в рамках акции протеста мешал работе аэропорта Лондон-Сити, пишет журналист The Times. Фонд Black Lives Matter Global Network был официально зарегистрирован в США как благотворительная организация в 2017-м, но настоящую известность — вместе с «целой лавиной пожертвований» — он получил после гибели Джорджа Флойда в ходе задержания полицией, когда по миру прошла волна акций за расовую справедливость.

Из-за внезапно свалившихся на BLM популярности и денег движение стало привлекать много внимания — и отдельные эксперты полагают, что его лидеры с тех пор распоряжаются средствами в весьма «необычной и настораживающей» манере. Как объяснил The Times профессор Юридической школы Университета Нотр-Дам и специалист по некоммерческим организациям Ллойд Хитоши Майер, в налоговой отчётности фонда имеется целый ряд тревожных признаков, пусть о каких-либо конкретных правонарушениях со стороны лидеров она и не свидетельствует. По мнению профессора, чтобы в дальнейшем избегать обвинений в нецелевом расходовании средств, фонду следует расширить состав своего совета директоров (в настоящий момент в него входят три человека), а также начать пользоваться платными услугами людей «со стороны», не отдавая все заказы родственникам или близким лидеров движения.

«Когда у такой организации только три директора — это необычно, если только речь не идёт о частной конторе, которая получает деньги только от руководства, вроде Фонда Билла и Мелинды Гейтс, — приводит The Times оценку Майера. — Но с этими деньгами ситуация не такая. Это публичная благотворительная организация, и средства ей поступают, по-видимому, от тысяч, а то и от десятков или сотен тысяч частных жертвователей. А кроме того, хорошо бы, чтобы в совете директоров было много людей, которые способны отслеживать ситуацию и принимать решения, куда вкладывать 30 с лишним миллионов долларов».

А тем временем Патрис Каллорс продолжает «с нахрапом» защищать и себя, и BLM от любой критики — несмотря на то, что покинула организацию в прошлом году. После очередной волны критики активистка сказала в интервью американским СМИ, что, когда на фонд обрушился поток выплат «за коллективную вину белых», руководство оказалось к этому не готово и наделало немало ошибок, чем и пользуются теперь её противники. Комментируя приобретение фондом особняка в Лос-Анджелесе, Каллорс сообщила, что недвижимость приобреталась в качестве инвестиции, а сохранить покупку в тайне она решила из-за опасений по поводу личной безопасности. «Но в ту же минуту, когда мы обнародовали информацию, СМИ правого толка сделали то, что делают и делали всегда, — цитирует её The Times. — Ведь такие СМИ совершенно не заботят вопросы безопасности отдельных людей».

Вот только у Лизы Симпсон, которая до сих пор возлагает вину за гибель сына на полицию, оправдания Каллорс и других лидеров BLM никакого доверия не вызывают, подчёркивает журналист британской газеты. «У них были свои тайные планы ещё когда они только вступили в эту борьбу, — рассказала Симпсон в беседе с ним. — Они с самого начала во всё это ввязались ни из-за того, что гибли наши мужчины, женщины и дети. И в связи с этим у меня вопрос к миру: а в самом деле ли жизни темнокожих имеют для вас значение?»