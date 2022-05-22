 

СМИ: На Украине запретили ввоз российских и белорусских лекарств

22.05.2022, 17:55, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Верховная рада одобрила законопроект о запрете ввоза лекарственных средств из РФ и Белоруссии, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Соответствующий документ внесен в Раду 25 апреля. Его инициаторами выступили более 20 депутатов от правящей партии «Слуга народа», передает ТАСС.

Парламентарии отмечали, что на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из России, однако, по их мнению, в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг.

В феврале Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

10.11.20 / В ФРГ призвали новую администрацию США отказаться от санкций по «Северному потоку – 2»

06.08.20 / Hill – пора посмотреть правде в глаза — космос превращается в арену военных действий

06.08.21 / “Киевская окружная дорога – это спецпроект”. В ОП заявляют, что инфраструктурные объекты не выводили из системы ProZorro

27.08.20 / Политика: Политические стартапы хотят говорить с избирателем на новом языке

06.07.20 / В лесном массиве Воронежа забил родник с нечистотами

28.03.22 / Байден открестился от слов о смене власти в России

25.01.22 / В Германии представлены инфракрасные очки для незрячих

24.08.20 / В Омске разберутся в причинах расхождения с немецкими анализами Навального

20.04.21 / Подразделения СБУ переведены в режим повышенной готовности во всех областях Украины

07.03.21 / В Украине сделали уже больше 17 тыс. прививок от коронавируса

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика