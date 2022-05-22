СМИ: На Украине запретили ввоз российских и белорусских лекарств

Верховная рада одобрила законопроект о запрете ввоза лекарственных средств из РФ и Белоруссии, сообщило украинское издание «Страна.ua».

Соответствующий документ внесен в Раду 25 апреля. Его инициаторами выступили более 20 депутатов от правящей партии «Слуга народа», передает ТАСС.

Парламентарии отмечали, что на Украине уже действует запрет на ввоз медпрепаратов из России, однако, по их мнению, в страну все еще могут попасть лекарства, произведенные на российских предприятиях международных фармацевтических компаний.

Ранее вице-премьер и министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила, что Украина полностью запретила импорт товаров из России, западным странам следует пойти на такой же шаг.

В феврале Минздрав Украины призвал Всемирную организацию здравоохранения прекратить любое сотрудничество с Россией.

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