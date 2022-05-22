 

В Китае предрекли провал Индо-Тихоокеанской стратегии США

22.05.2022, 17:55, Новости дня
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Индо-Тихоокеанская стратегия США, целью которой является разжигание конфронтации и подрыв мира в регионе, непременно потерпит неудачу, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой МИД Пакистана Билавалом Бхутто Зардари в Гуанчжоу на юге Китая.

По словам Ван И, народы Азиатско-Тихоокеанского региона хорошо помнят о конфликтах, к которым может привести гегемонизм, они стремятся к национальной стабильности и счастливой жизни. Он подчеркнул, что страны региона не хотят выбирать чью-либо сторону, главной тенденцией в регионе является содействие региональной интеграции и построение Азиатско-Тихоокеанского сообщества единой судьбы, информирует РИА «Новости».

США, как отметил Ван И, под знаменем «свободы и открытости» в реальности формируют в регионе группировки, стремясь поставить страны региона на службу своего гегемонизма.

«Факты докажут, что так называемая Индо-Тихоокеанская стратегия по сути является стратегией создания разногласий, разжигания конфронтации и подрыва мира, в какой бы обертке ни преподносилась эта стратегия, она в конечном итоге потерпит неудачу», – приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР.

Напомним, США после кризиса на Украине предпринимают попытки «открыть второй фронт и перенести пожар войны» в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), сообщил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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