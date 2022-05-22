 

В Финляндии спрогнозировали срок решения проблем с Турцией по членству в НАТО

22.05.2022, 17:55, Новости дня
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Решение проблем Финляндии и Турции по членству в НАТО может занять несколько недель, сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто в интервью телеканалу Yle.

«Переговоры (с Турцией) продолжатся на официальном уровне. Ранее я сказал, что это займет как минимум несколько дней. Теперь мы можем сказать, что надо быть терпеливыми, это займет несколько недель», – цитирует его РИА «Новости».

Также он рассказал, что Хельсинки может дать Анкаре гарантии того, что связи с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК) будут более тщательно отслеживаться.

«Мы, безусловно, можем дать такие гарантии (по связям с РПК) Турции. Поскольку РПК считается террористической организацией в Европе, важно не допустить террористической деятельности и в Финляндии. Важно, чтобы мы внесли свой вклад», – приводит слова главы МИД турецкая газета Star.

Хаависто добавил, что «настроен оптимистично» по урегулированию разногласий с Турцией по членству в НАТО.

Ранее в воскресенье политолог Андрей Кортунов в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что членство Швеции и Финляндии в НАТО будет зависеть от торга президентов Турции и США Реджепа Эрдогана и Джо Байдена. 

Напомним, Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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