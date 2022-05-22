 

Мини, миди, макси, однотонные, с принтами и модными деталями: самые красивые платья сезона весна-лето – 2022

22.05.2022, 17:00, Разное
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Хотите новое маленькое платье? Мини, миди или макси, однотонные, с принтами или с модными деталями — в этом сезоне найдется что-то для всех стилей и силуэтов. Найдите что-то особенное для себя среди этих стильных новинок, которые предлагает новый сезон!

Самый универсальный предмет в гардеробе

Платье, будь оно длинным или коротким, теперь стало неотъемлемой частью нашего базового гардероба. Мы с удовольствием носим их и летом, и зимой, они могут быть как шикарными, так и ультрамодными и выручают нас при любых обстоятельствах. Как только вы нашли идеальную форму платья в соответствии с вашей фигурой, все становится проще простого!

Теперь все, что вам остается, – это экспериментировать с цветами и принтами. Как насчет новых платьев сезона весна-лето – 2022? На какие модные вещи стоит сделать ставку, чтобы обновить все наши сезонные образы?

Новинки на выбор в основе трендов весна-лето – 2022

Наконец-то наступила теплая весна, а вместе с ней и желание надеть красивые платья, жакеты и межсезонные пальто. В можете быть в колготках или с голыми ногами, когда позволяет температура. Бренды предлагают нам множество новых модных вариантов.

В этом сезоне длинное платье по-прежнему очень популярно. Чтобы согреться в прохладные дни, его стоит дополнить красивыми свитерами, модными жилетками и кардиганами для топовых комплектов.

Выбирайте любимые модели

Еще одна неотъемлемая звезда — джинсовое платье. Миди или укороченные, облегающие или более объемные, а иногда и с очаровательными рюшами – все это будет актуально этой весной.

Базовое платье-рубашка также является неотъемлемой частью нынешнего сезона: мини-платье или платье в пол, которое можно подвязать ремнем, чтобы стильно сузить талию и сделать силуэт более утонченным.

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Мы всегда будем любить платье-свитер тонкой вязки, которое элегантно сочетается с мокасинами, модными кроссовками или красивыми ботильонами. Если вы ищете что-то для повседневного и непринужденного образа, вы также можете сделать ставку на платье-свитшот в версии с капюшоном, которое можно дополнить всевозможными аксессуарами для идеального образа.

Что касается палитры, модные и яркие цвета, такие как розовый, красный, фиолетовый или даже зеленый, определенно соответствуют времени. Вы можете выбрать любой вариант: монохромный или с узорами, такими как цветы, а также леопардовую или даже психоделическую расцветку в стиле семидесятых, которую мы все еще любим.

Наконец, этой весной нам особенно понравятся довольно модные детали, которые появятся в наших любимых вещах: оборки, а также пышные плечи, пуговицы и красивые молнии, идеально подчеркивающие внешний вид.



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