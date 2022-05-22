Стильные пятиминутки: тенденции простых офисных причесок на весну-лето и секреты их быстрого создания

Несмотря на то что многие из нас уже думают о летнем отпуске, пока все еще приходится ходить на работу. И, конечно же, утром перед выходом необходимо сделать быструю и легкую прическу, чтобы блеснуть элегантностью и оригинальностью. Вам не хватает вдохновения и вы устали изо дня в день носить одну и ту же прическу? В нашей сегодняшней статье мы собираемся представить вам наши идеи легких и быстрых простых причесок, чтобы выйти на работу во всем своем великолепии.

Как сделать простые прически на работу

По мнению стилистов, даже в вашей компании очень строгий дресс-код — это не повод отказывать себе в креативной прическе, главное, чтобы она была практичной, быстрой, не требующей ухода в течение дня. Конечно, с модной легкой в ​​уходе стрижкой вы сможете менять прическу каждый день. Но если у вас длинные волосы, то хочется сделать что-то особенное. Единственное, чего многие девушки стараются избегать, отправляясь на работу, — это распущенные волосы, которые будут мешать вашей работе и отвлекать других!

Какие прически можно сделать на работу

Пучки, косы, хвостики, волны и всевозможные аксессуары: количество идей просто неисчерпаемо. Какой бы ни была ваша любимая прическа, за несколько минут вы сможете сделать себе изящную и оригинальную прическу, которая вызовет зависть ваших коллег.

Советы по созданию офисных причесок

Вот несколько советов, которые помогут реализовать ваши будущие простые и элегантные идеи прически. В первую очередь подумайте о стиле: вы деловая женщина, чей гардероб «серьезен», или, наоборот, девушка, которая любит экспериментировать и не стесняется добавить в прическу толику фантазии? Как только вы определитесь, теперь можно уделить необходимое внимание выбору прически.

Независимо от того, какие простые идеи причесок вы хотите использовать, вы никогда не должны недооценивать помощь инструментов. Фен, утюжок, плойка, большая щетка, расческа, пинцет, резинки и хороший лак для волос — арсенал, который обещает сделать ежедневный уход за собой проще и быстрее. Освоив основы создания обязательных причесок, вы сможете сделать очень многое. Узнайте, как сделать классический пучок, гладкий конский хвост и косу. Мало-помалу импровизации станут для вас легче и превзойдут по красоте базовые прически.

Для того чтобы сделать одну из самых простых причесок, вам понадобиться около трех минут, но вы сможете создать для своего образа настоящий французский шик. Просто вымойте волосы, затем высушите феном, зачешите волосы спереди назад и завяжите эту прядь бархатным или шелковым бантом.

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Пляжные волны — одна из самых известных тенденций прически, пришедшая к нам из Австралии. Эта прическа идеальна для тех, кто хочет выглядеть так, будто только что вернулся с курорта. Для этого достаточно нанести на влажные или сухие волосы спрей с морской водой и распределить пальцами, чтобы создать свободные волны и объем. Затем соберите кудри в низкий небрежный пучок.

Если у вас нет времени мыть голову, попробуйте сделать эту прическу. Нанесите сухой шампунь на корни волос, а затем соберите локоны в небрежный пучок. Завяжите ленту или повязку и нанесите влажное средство для волос на пряди пучка.

Эта прическа делается не более чем за 80 секунд. Просто распылите спрей для объема на влажные волосы у корней, расчешите волосы, затем соберите все пряди в низкий хвост. Закрепите его резинкой или невидимкой как можно туже, и хвост продержится весь день. Также можно надеть повязку, чтобы улучшить образ и скрыть не очень чистые волосы.

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Пучок – актуальный и стильный вариант, вы можете сделать его даже без помощи расчески, создавая эффект легкой небрежности. Растрепанный пучок создаст иллюзию большего объема. Для этого завяжите хвост на любой, удобной для вас высоте, заплетите одну или несколько косичек и оберните их вокруг резинки. Закрепите волосы невидимками и приступайте к работе.

Можно собрать волосы в косу. Попробуйте спрятать кончик внутрь прически, сделав пучок. Так прическа будет выглядеть очень аккуратно, а сложенная коса станет более объемной. Чтобы сделать эту простую прическу, вам нужно разделить волосы на три пряди и заплести классическую косу.

Поднимите косу от затылка к макушке, приколите к голове невидимками. Заверните кончик, спрятав прическу внутрь. Если коса очень длинная, сложите ее пополам.