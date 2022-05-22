Во Франции предположили срок вступления Украины в ЕС

Процесс вступления Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет, считает министр-делегат при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон.

«Нужно быть честными… Если мы скажем, что Украина вступит в ЕС через шесть месяцев, год или два года, это будет неправдой. Вероятно, это займет 15 или 20 лет, это очень долгий процесс», – сказал Бон в эфире радиостанции Radio J, информирует РИА «Новости».

Напомним, Украине не стоит ожидать вступления в Евросоюз в ближайшее время, а ЕС, в свою очередь, не должен сокращать путь евроинтеграции, сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он поддержал президента Франции Эммануэля Макрона, считающего, что это «не вопрос нескольких месяцев или нескольких лет».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель высказал мнение, что для Украины, Грузии и Молдавии нужно создать отдельный Евросоюз и в этот же формат нужно включить Турцию и Западные Балкан.

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