В Китае заявили, что США «подписали смертный договор» американской финансовой системе

Решение Вашингтона заблокировать российские государственные активы подорвало доверие иностранных инвесторов к американским финансовым институтам, пишет китайский портал Global Times.

«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», – цитирует публикацию РИА «Новости».

Автор статьи обратил внимание на высказывание главы Минфина США Джанет Йеллен о незаконности конфискации российских активов в пользу Украины, но посчитал его не голосом разума, а скорее началом дискуссии о том, как получить возможность легально захватить эти активы.

По мнению Global Times, Вашингтон «подписал смертный договор» американской финансовой системе в тот момент, когда принял решение заблокировать российские резервы посредством односторонних санкций.

Напомним, глава Минфина США Дженнет Йеллен заявила, что американские законы не позволяют конфисковать в пользу Украины арестованное в связи с антироссийскими санкциями имущество.

До этого президент США Джо Байден решил направить предложения Конгрессу по изъятию российских активов, что «позволит правительству использовать полученные средства для поддержки Украины.

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