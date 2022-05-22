 

Из Башкирии в ЛНР прибыл гумконвой с асфальтобетонным заводом

22.05.2022, 16:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Республика Башкортостан направила в Луганскую Народную Республику восьмым гуманитарным конвоем асфальтобетонный завод. Вместе с оборудованием и материалами для ремонта дорог в Донбасс поехала команда специалистов.

Глава Администрации г. Красный Луч Сергей Рыбальченко, поблагодарив Россию за помощь, добавил, что в Красный Луч прибыл очередной гуманитарный конвой из Республики Башкортостан Российской Федерации, в составе которого асфальтобетонный завод. «Сегодня он будет разгружен на выделенной территории, затем специалисты из Башкортостана приступят к его монтажу. Работа, которая велась на протяжении полутора лет по запуску на нашей территории данного завода уже движется к логическому завершению», – приводятся его слова на сайте Администрации.

Агентство «Башинформ» сообщило, что предварительно завод разобрали по частям, укомплектовали и подготовили к перевозке. В составе колонны – 11 тяжеловозов, из них пять полуприцепов, шесть тягачей с тяжеловесами. Техника перевезла оборудование, кран для монтажа, емкость для битума, контейнеры с запасными частями для завода и электрооборудование. На автобусах в Луганскую Народную Республику прибыли и дорожные специалисты.

Ранее делегация Башкирии привезла в Красный Луч в Луганской народной республике 165 тонн гумпомощи, технику для ремонта дорог, медоборудование и лекарства. В город также приехали 150 медиков, дорожников и специалистов ЖКХ.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.05.21 / Жена Лещенко отреагировала на скандал после своего выступления в Москве

21.04.21 / В МИД России вызвали заместителя посла США

06.07.20 / Россия собралась экспортировать танк «Армата»

12.05.21 / Автомобиль с детьми столкнулся с «КамАЗом» под Омском

04.09.21 / В Северной Америке найдены следы древней цивилизации

21.02.21 / Independent – после брексита Великобритания пытается остаться в числе великих держав

25.09.20 / ФАС перевела сотрудников из групп риска на удаленку

29.11.20 / Йоханнес Бе победил в спринте на этапе Кубка мира по биатлону

11.03.22 / Швейцария закрыла небо для полетов самолетов сторон конфликта на Украине

15.06.21 / В Харькове участились случаи нападения собак – за сутки покусали минимум шесть человек

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика