Из Башкирии в ЛНР прибыл гумконвой с асфальтобетонным заводом

Республика Башкортостан направила в Луганскую Народную Республику восьмым гуманитарным конвоем асфальтобетонный завод. Вместе с оборудованием и материалами для ремонта дорог в Донбасс поехала команда специалистов.

Глава Администрации г. Красный Луч Сергей Рыбальченко, поблагодарив Россию за помощь, добавил, что в Красный Луч прибыл очередной гуманитарный конвой из Республики Башкортостан Российской Федерации, в составе которого асфальтобетонный завод. «Сегодня он будет разгружен на выделенной территории, затем специалисты из Башкортостана приступят к его монтажу. Работа, которая велась на протяжении полутора лет по запуску на нашей территории данного завода уже движется к логическому завершению», – приводятся его слова на сайте Администрации.

Агентство «Башинформ» сообщило, что предварительно завод разобрали по частям, укомплектовали и подготовили к перевозке. В составе колонны – 11 тяжеловозов, из них пять полуприцепов, шесть тягачей с тяжеловесами. Техника перевезла оборудование, кран для монтажа, емкость для битума, контейнеры с запасными частями для завода и электрооборудование. На автобусах в Луганскую Народную Республику прибыли и дорожные специалисты.

Ранее делегация Башкирии привезла в Красный Луч в Луганской народной республике 165 тонн гумпомощи, технику для ремонта дорог, медоборудование и лекарства. В город также приехали 150 медиков, дорожников и специалистов ЖКХ.

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