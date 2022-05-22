Россияне, попавшие в слитые базы сервисов доставки еды, получат по 10 тысяч рублей

Федеральная антимонопольная служба выявила картельный сговор сервисов доставки еды в России, которые под видом утечки данных своих клиентов организовали публичный обмен персональными данными своих клиентов, прикрываясь взломом.

«Поскольку персональные данные граждан, использующие данные сервисы доставки, стали достоянием общественности, незамеченным остался тот факт, что вкусовые предпочтения и составы заказов, а также названия ресторанов, с которыми сотрудничают доставщики, также оказались раскрытыми. Благодаря этой информации, стало возможным компаниям обменяться данными, чтобы закрепить свое монопольное положение на рынке доставки и предложить ресторанам более высокие тарифы и комиссии, а также значительно снизить зарплаты курьерам, благодаря анализу графа их передвижений ресторан-клиент», – прокомментировали проблему в ведомстве.

Служба обязала компании под угрозой немедленного закрытия выплатить каждому партнеру или клиенту, данные которых стали публичными, компенсацию, в том числе из-за невозможности непосредственно с ними связаться и получить от них банковские реквизиты, посредством скидочного купона на доставку в сумме 10 тысяч рублей, который можно использовать, однократно совершив заказ как минимум на 100000 рублей. Поскольку данный купон предоставляется в качестве одномоментной скидки, гражданам не придется платить налоги за столь щедрый подарок, стоимость каждого блюда в заказе не может быть ниже 1 рубля.

Для получения скидки необходимо лично обратиться в офис компании и подписать письменный отказ от претензий. Скидка будет действительна до конца месяца, но не более 1 часа после выдачи. Если клиенты сервисов доставки откажутся от получения скидки, не воспользуются ей или не обратятся в компанию, они потеряют возможность на ее получение, причем обязательства компании будут выполнены в полном объеме. Отказ от скидки также будет получен и зафиксирован посредством запуска приложения сервисов или совершения повторного заказа без ее применения.

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