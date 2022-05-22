Самый безопасный из всех: отличия бразильского маникюра от остальных и техника выполнения

Эта техника называется бразильским маникюром. Она пользуется большой популярностью не только в Бразилии, но и за ее пределами. Это метод ухода за ногтями и нанесения лака. Мы расскажем, что это такое и как это сделать, что нужно для того, чтобы выполнить его своими руками, и в чем его преимущества.

Что такое бразильский маникюр

Техник маникюра очень много, и все они требуют большого внимания, особенно на этапе нанесения лака. На самом деле все, кроме одного: бразильского.

Да, бразильская техника маникюра позволяет показать идеально покрытые лаком ногти, во всех их частях и без мелких бесцветных краев, для этого достаточно просто нанести лак небрежно, выйдя за форму ногтя и даже подкрасив кожу вокруг.

Бразильские женщины буквально обожают эту технику, которая в последние годы стала одной из самых популярных во всем мире. После такого нанесения кажется, что ногти растут сразу покрытыми лаком, и благодаря этому руки и пальцы выглядят более элегантными.

Бразильский маникюр: преимущества и особенности

Бразильский маникюр объединяет многие другие модные техники маникюра, такие как русский или калифорнийский маникюр.

В отличие от популярного японского маникюра, в этом случае не требуется безупречное и тщательное нанесении лака на ногти.

Бразильский маникюр, по сути, предполагает, что лак для ногтей достаточно небрежно наносится таким образом, что не только покрывает ногтевую пластину, но и попадает на кожу.

По окончании нанесения, обычно в 2 слоя, излишки лака удаляют апельсиновыми палочками и ватой, смоченной в растворителе.

К преимуществам можно отнести простоту техники, но на самом деле это может быть немного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Бразильский маникюр и педикюр становятся все более и более популярными как безопасный комплексный уход за безупречными руками и ногами.

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На самом деле это не новая техника, но только в последнее время мы наблюдаем настоящий бум бразильского маникюра и педикюра. Причина очевидна – это позволяет нам хвастаться идеальными и аккуратными ногтями, наносить лак для ногтей «наугад», но с потрясающими результатами.

Техника бразильского маникюра: основные этапы

Бразильскую технику можно применять как для маникюра, так и для педикюра, так как она обеспечивает отличные результаты даже на ногах. Но как делается бразильский маникюр и какие шаги нужно предпринять?

Процедура состоит из двух фаз. Во-первых, сначала нужно подпилить ногти, чтобы придать им желаемую форму, например заостренную, миндалевидную и так далее. Затем увлажняют руки, оставляя их на несколько минут в теплой воде, отодвигая кутикулу деревянной палочкой.

Затем бразильский маникюр предполагает использование специальных увлажняющих и отшелушивающих перчаток, которые нужно держать на руках около десяти минут и массировать круговыми движениями. Все мертвые клетки удаляются, а кожа даже вокруг ногтей становится мягче. Именно по этой причине во время нанесения лака возможно окрашивание области вне кутикулы и краев ногтевой пластины.

Лак наносится снаружи за краями ногтей

Лак для ногтей, нанесенный в 2 слоя, также наносится на внешнюю сторону ногтя. Но будьте осторожны: не медлите, ведь для получения хорошего результата необходимо удалить излишки лака до того, как он полностью высохнет. Для этого рекомендуется протереть излишки при помощи апельсиновой палочки или ватной палочки, смоченной в средстве для снятия лака.

Результат действительно прекрасен: цвет насыщенный и хорошо распределяется по всему ногтю, который выглядит ухоженным. Цвета эмали, которые позволяют получить лучший результат, — это цвета с яркими оттенками, такие как классический красный или флуоресцентные тона.