 

Паралимпийцы провели мастер-классы для участников спецоперации в госпитале

22.05.2022, 15:08, Новости дня
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В реабилитационно-образовательном центре филиала Центрального военного клинического госпиталя им. А. А. Вишневского паралимпийцы провели мастер-классы по адаптивным видам спорта для военнослужащих, раненых в ходе специальной военной операции.

С приветствием к ним обратился президент Паралимпийского комитета РФ Павел Рожков. «Мы организовали мастер-классы, чтобы на примере наших спортсменов показать, что физическая культура и спорт способствуют скорейшей реабилитации. Чемпионы и призеры Паралимпийских игр, чемпионатов мира и Европы познакомят вас с некоторыми видами адаптивного спорта, в которых каждый сможет попробовать свои силы», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Для проведения мастер-классов в госпиталь привезли специализированный спортивный инвентарь. На территории лечебницы подготовили площадки по паралимпийским видам состязаний – велоспорту, фехтованию, настольному теннису, следж-хоккею, волейболу сидя и пулевой стрельбе.

Среди наставников были серебряные призеры XI Паралимпийских зимних игр в Сочи по следж-хоккею Вадим Селюкин и Владимир Каманцев, чемпион мира по фехтованию на колясках Николай Лукьянов, чемпионка мира по волейболу сидя Иванова Татьяна Сергеевна и Окорокова Екатерина Сергеевна, чемпион мира по пулевой стрельбе Андрей Кожемякин, а также тренеры сборных команд РФ по различным видам спорта. Вместе с сотрудниками Паралимпийского комитета РФ они провели консультации, а также рассказали о региональных центрах спортивной подготовки и адаптивных спортивных школах в субъектах Российской Федерации.

Напомним, что реабилитационно-образовательный центр был создан по решению министра обороны России. Там создадут возможность для дальнейшего прохождения военной службы всем солдатам и офицерам, получившим ранения в ходе специальной военной операции.

В программе их поддержки также предусмотрены курсы по восстановлению здоровья и медицинской реабилитации раненых, индивидуальный подход к определению дальнейшего служебного предназначения каждого такого военного и особый порядок прохождения ими службы, предоставление социальных льгот и соцгарантий, а также жилищное обеспечение.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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