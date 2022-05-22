Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в аптеке в казахстанском Шымкенте

Двое пострадавших в результате взрыва в аптеке в Шымкенте на юге Казахстана, находятся в тяжелом состоянии, состояние еще шести пациентов оценивается как среднетяжелое, сообщила директор департамента охраны здоровья матери и ребенка минздрава страны Магрипа Ембергенова.

«Два пациента находятся в стабильно тяжелом состоянии, шесть пациентов со средней степенью тяжести, необходимая профильная медицинская помощь оказана в полном объеме», – приводит пресс-служба минздрава слова Ембергенова, передает РИА «Новости».

Напомним, в субботу в аптеке возле роддома прогремел взрыв. Здание аптеки, в которой производился физраствор, было уничтожено. Из-под завалов спасатели извлекли тело сторожа. По предварительным данным полиции, причиной взрыва стало скопление газа.

Позже стало известно, что после взрыва в аптеке Шымкента погибли один сотрудник перинатального центра и новорожденный ребенок, восемь человек получили травмы.

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