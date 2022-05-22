Минфин Германии выступил против конфискации личных активов россиян
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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.
«Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны», – отметил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности, передает «Интерфакс».
В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка России. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ России.
Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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