 

Минфин Германии выступил против конфискации личных активов россиян

22.05.2022, 13:45, Новости дня
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Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Financial Times заявил, что не одобряет идею изъятия личных активов россиян для финансирования за их счет восстановления Украины.

«Препятствия при проведении изъятия активов очень значительны», – отметил министр, напомнив, что власти стран с верховенством закона гарантируют неприкосновенность частной собственности, передает «Интерфакс».

В то же время Линднер повторил, что правительство ФРГ готово к рассмотрению предложения о конфискации ранее замороженных иностранных активов Центробанка России. Однако он отметил необходимость изучить правовые вопросы и последствия для международного порядка в случае изъятия активов ЦБ России.

Ранее сообщалось, что ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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