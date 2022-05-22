Если склеить два пальца пластырем, на любых шпильках можно ходить как в тапочках: креативные лайфхаки с обувью

Многие люди сталкивались с такими проблемами, как волдыри, грязные кроссовки, неприятный запах, исходящий от обуви. Есть некоторые достаточно простые лайфхаки, с помощью которых можно легко избежать всех этих проблем. Следуя этим советам, вы забудете обо всех неудобствах, связанных с обувью.

Грязная спортивная обувь и кроссовки

Большой популярностью пользуются белые кроссовки. К сожалению, на них довольно быстро появляются неприглядные пятна и пачкаются края.

Однако при помощи небольшого количества моющего средства можно легко их очистить. Для этого перемешать 2 ст. теплой воды с 1/4 ст. стирального порошка в большой миске и приготовить вторую миску с чистой теплой водой.

При помощи тряпки или губки очистить каждое пятно моющим средством. При этом нужно периодически споласкивать губку или тряпку в чистой воде.

Грязные пятна можно удалить старой зубной щеткой с небольшим количеством зубной пасты или моющего средства.

Стойкие разводы на резиновой части можно убрать при помощи ватного диска, смоченного в жидкости для снятия лака.

Чтобы просушить обувь, нужно набить ее бумажными полотенцами. Таким образом кроссовки сохранят свою форму. Дать обуви высохнуть, наклонив их под углом.

Не стоит стирать кроссовки в стиральной машине, так как это приведет к тому, что они утратят свою форму. Также не стоит сушить обувь в сушилке.

Кожаные кроссовки можно очистить, протерев загрязненные места мицеллярной водой.

Благодаря этому средству обувь снова будет выглядеть как новая. Нужно просто нанести немного мицеллярной воды на чистую ткань и обработать загрязненные участки.

Скользкая подошва

Если подошва скользит, то можно потереть ее наждачной бумагой. Это позволит улучшить сцепление с поверхностью.

Образование волдырей

Летом мы часто надеваем обувь на босую ногу. К сожалению это приводит к образованию волдырей. Предотвратить это можно при помощи роликового дезодоранта. Желательно чтобы дезодорант был без отдушек и спирта. Нужно просто нанести дезодорант на внутреннюю часть обуви.

Также поможет предотвратить риск образования мозолей детская присыпка.

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Обувь плохо пахнет

Летом ноги могут потеть. В результате этого часто появляется затхлый запах, который исходит от обуви.

Чтобы предотвратить это, нужно использовать специальные ароматизированные стикеры. Нужно просто приклеить стикер на стельку, и в течение 30 дней можно не беспокоиться о появлении неприятного запаха. Кроме того, в обувь на ночь можно положить сухие чайные пакетики. Они поглощают затхлый запах и оставляют свежий аромат.

Слишком тесная обувь

Новая обувь может немного давить. Однако есть достаточно простые приемы, которые можно использовать для решения этой проблемы.

Можно разносить обувь, надев ее на толстые шерстяные носки. Походить так некоторое время. Затем обработать феном с горячим воздухом в течение нескольких минут.

Также можно положить пакеты для заморозки, наполненные водой, в обувь и поместить на ночь в морозильную камеру. Это поможет немного растянуть обувь. Однако стоит помнить, о том, что нужно подбирать туфли по размеру, чтобы они не натирали ноги.

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Обувь слишком большая

Если вы приобрели туфли своей мечты, но они немного велики, то не стоит паниковать. Нужно взять лак для волос и небольшое его количество распылить на внутреннюю часть обуви.

Липкий слой поможет обеспечить намного лучшую фиксацию. Если это не поможет, то можно положить стельки. Тогда туфли сразу станут на размер меньше.

Высокие каблуки

Каждая женщина знает, что после ношения обуви на шпильке в течение нескольких часов начинают болеть ступни и пальцы ног.

Чтобы предотвратить что, нужно склеить вместе третий и четвертый пальцы ног лейкопластырем. Это позволит перераспределить нагрузку на нервы, которые проходят через подъем ноги, во время ношения каблуков.

Мокрая обувь

Обувь быстро становится влажной из-за потных ног. Чтобы высушить туфли или кроссовки, нужно поместить в капроновый чулок наполнитель доя кошачьего туалета и оставить на ночь.

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Это поможет быстро устранить лишнюю влагу и предотвратить развитие питательной среды для бактерий.

Обувь скрипит

Если слышится неприятный скрип при ходьбе, то нужно использовать детскую присыпку, чтобы избавиться от этой проблемы. Нужно просто насыпать ее прямо на подошву или снять стельку и насыпать под нее присыпку.

Лакированная обувь

Чтобы вернуть красивый вид лакированной обуви, нужно использовать немного лосьона для тела. Изначально очистить загрязнения щеткой, а затем круговыми движениями втереть лосьон.

Хорошей альтернативой может стать банановая кожура. Для этого потереть туфли внутренней частью кожуры. Затем протереть мягкой тканью.

Замшевые туфли

Стойкие пятна на замшевой обуви можно удалить при помощи грубого ластика или пилочки доя ногтей.

Осторожно убрать загрязнение, пока оно полностью не исчезнет. Белые пятна воды и соли можно удалить при помощи ломтика лука или картофеля.