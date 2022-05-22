В черновиках «Зова Ктулху» Лавкрафт помещал Р’Льех на дне Азовского моря

Правнук американского писателя Говарда Филипса

Лавкрафта, миллионер-филантроп Джо Сарджент опубликовал фотографии черновиков повести

«Зов Ктулху», в которых содержится ранняя версия текста культового

произведения. В ней забытый город Р’Льех, в котором спит и видит сны ужасный

Ктулху, покоится на дне Азовского моря.

Рукопись датирована 1923 годом, и со времён

первой редакции текст неоднократно подвергался редактированию. В ранней версии

повести действие происходило не в Новой Англии, а на территории охваченной гражданской

войной Украины. Исследователь из Мискатоникского университета Аркхэма прибывает

в Одессу и идёт на рыбный рынок, где капитан рыболовецкой шаланды продаёт ему

за 40 гривен загадочную статуэтку с изображением древнего бога. По словам

рыбака, но выловил её во время рыбалки в Азовском море. Учёному не терпится

выяснить тайну происхождения загадочного артефакта, и он едет на восток, к

берегам Азова, где его начинает преследовать мистический зов великого Ктулху. Несмотря

на ужасы, с которыми герой сталкивается в Мариуполе и других городах, в

конечном счёте ему удаётся успешно эмигрировать в США и написать о случившемся

монографию, сделавшую его профессором антропологии.

Особый интерес для исследователей раннего

творчества Лавкрафта представляет оригинал знаменитого пророчества, текст

которого впоследствии был сокращён по требованию редакторов. Фраза на древнем

языке, которая попадалась героям произведения, в оригинале была длиннее и

звучала как «Пх’нглуи мглв’нафх щ’нв’мэр Ктулху Р’льех вгах’нагл

пал’яница фхтагн п’над усехнгх». Примерный перевод её в полной версии звучит

так: «Слышу зов со дна Азовского моря, где ещё не умер и никогда не умрёт

великий Ктулху, который спит в затопленном Р’Льехе и видит сны о процветающих и

независимых жителях побережья». Джо Сарджент пообещал в ближайшее время издать

небольшим тиражом печатную версию оригинального произведения под названием «Зов

Ктулху. Азов».

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