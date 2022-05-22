Рейтинг Байдена обновил антирекорд

Рейтинг поддержки президента США Джо Байдена упал до рекордных 39% – самой низкой отметки за время его пребывания на посту главы американского государства, информирует газета The Washington Times со ссылкой на опрос Центра общественных исследований AP-NORC.

Опрос, в котором с 12 по 16 мая приняли участие 1172 жителя США, показал, что деятельность Байдена на посту президента одобряют всего 39% взрослых американцев – на 6% меньше, чем в апреле. При этом только около 20% респондентов считают, что США движутся в правильном направлении, передает RT.

Поддержка Байдена среди сторонников Демократической партии упала до 73% в мае, по сравнению с 83% месяцем ранее. Только 33% из них считают, что страна движется в правильном направлении, по сравнению с 49% в апреле.

Последний опрос был проведен на фоне попыток главы Белого дома решить целый ряд проблем – от инфляции и роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия до дефицита поставок.

Две трети американцев не одобряют его деятельность в сфере экономики, и эти цифры остаются практически неизменными на протяжении последних месяцев. Более половины американцев – 51% – считают, что политика Байдена скорее навредила, чем помогла экономике страны. И только 18% уверены в обратном.

Всего 37% опрошенных сторонников Демократической партии довольны экономической политикой Байдена, хотя в апреле в этом признавались 45% респондентов, а 44% считают, что его политика ничего не изменила.

Как напоминает The Washington Times, годовая инфляция в США в марте составила 8,3%. Рост цен обновил рекорд с января 1982 года, то есть более чем за 40 лет.

Напомним, американцы критиковали Байдена за разгон неконтролируемой инфляции в США и попытке переложить вину за состояние американской экономики на президента РФ Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК и пандемию.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что США пытаются решить свои проблемы за чужой счет, свалить ошибки на Россию и заработать на нестабильности в мире.

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