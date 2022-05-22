 

Литва прекратила импорт российской электроэнергии

22.05.2022, 12:20, Новости дня
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Литва отказалась от импорта российской электроэнергии. Решение об этом, принятое в пятницу министерством энергетики балтийской республики, вступило в силу в воскресенье.

«Согласно решению оператора биржи электроэнергии Nord Pool, торговля выработанной в России электроэнергией, которая осуществлялась предприятием Inter RAO (через дочернюю компанию Inter RAO Lietuva – прим. ВЗГЛЯД), прекращается», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Потребности Литвы будут удовлетворяться внутренним производством и импортом через соединения с Латвией, Польшей и Швецией. В 2021 году Литва импортировала из России 17% электроэнергии, необходимой для внутреннего потребления.

Тем самым в Литве больше нет ни газа, ни нефти, ни электроэнергии российского производства. Президент балтийской республики Гитанас Науседа еще 9 марта заявил, что в сфере энергетики зависимость Литвы от России сохраняется лишь по электроэнергии. Природным газом республика обеспечивается поставками сырья морем на терминал сжиженного природного газа в Клайпедском порту. Российскую нефть использовал единственный в странах Балтии нефтеперерабатывающий завод в литовском городе Мажейкяй, управляемый польским концернам Orlen. Он отказался от этой нефти после истечения срока контрактов на ее поставку.

Газета ВЗГЛЯД ранее писала о дефиците электричества в Евросоюзе.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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