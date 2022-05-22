В Оренбуржье сборщики металлолома оставили без воды 28 тыс. человек
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Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тыс. человек, сообщили в МВД по региону.
В сообщении говорится, что районе поселка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные, передает РИА «Новости».
«Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды», – сообщили в МВД по области.
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