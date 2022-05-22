 

В Оренбуржье сборщики металлолома оставили без воды 28 тыс. человек

22.05.2022, 12:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тыс. человек, сообщили в МВД по региону.

В сообщении говорится, что районе поселка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные, передает РИА «Новости».

«Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды», – сообщили в МВД по области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошли массовые отключения электричества из-за того, что в охранной зоне ЛЭП велась несанкционированная вырубка леса и лесорубы повредили кабель.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07.20 / Под видом «российского источника» досье на Трампа сочинял вашингтонский аналитический центр

13.02.22 / “Оружие – не решение”. Вселенский патриарх Варфоломей призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины

14.02.21 / Байден заявил о моральной ответственности Трампа за штурм Капитолия

06.02.21 / Раскрыта тайна умершего актера из «Бригады» Виталия Альшанского

17.08.20 / Зеленский сменил персональный состав СНБО

23.03.21 / В России погибли трое военных, их выбросило из бомбардировщика

31.12.20 / Российские дипломаты сказали, что помогло Ухани избавиться от COVID-19

25.09.20 / Российское посольство обвинило Facebook в цензуре

29.11.20 / Мужчину осудили во Франции за угрозу обезглавить преподавателя

23.04.21 / Кравчук не исключает полного разрыва дипломатических отношений с Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика