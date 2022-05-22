В Оренбуржье сборщики металлолома оставили без воды 28 тыс. человек

Правоохранители задержали двух мужчин, которые в поисках металлолома повредили систему водоснабжения в оренбургском Орске и оставили без воды 28 тыс. человек, сообщили в МВД по региону.

В сообщении говорится, что районе поселка ОЗТП города Орска произошло повреждение системы водоснабжения. В ходе разбирательств обстоятельств произошедшего сотрудниками полиции установлены и задержаны виновные, передает РИА «Новости».

«Ими оказались 61-летний и 49-летний местные жители. Как стало известно сотрудниками полиции, 61-летний местный житель в поисках металлолома нанял экскаватор, в ходе раскопок 49-летний водитель экскаватора повредил систему водоснабжения, что и стало причиной коммунальной аварии, оставившей целый поселок без воды», – сообщили в МВД по области.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге произошли массовые отключения электричества из-за того, что в охранной зоне ЛЭП велась несанкционированная вырубка леса и лесорубы повредили кабель.

—