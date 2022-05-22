 

Мнение: Пентагон готов к войне?

22.05.2022, 12:07, Разное
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В West Point, в военной академии США прошел выпускной.

Проводить молодых лейтенантов в войска приехал председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли.

Выступая перед выпускниками, генерал сказал, что возрос риск международного конфликта с участием России и Китая.

Дословно: «У мира, в который вы выпускаетесь, есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав. И эта вероятность растет, а не снижается».

К великим державам генерал Милли отнес Россию и Китай:

«Сейчас мы сталкиваемся с двумя мировыми державами, Россией и Китаем, каждая из которых располагает значительным военным потенциалом и серьезно намерена изменить нынешние правила, основанные на порядке» (цитаты отсюда).

Как не крути, но, похоже, что молодых офицеров в США приучают к мысли о неизбежности «конфликта с участием великих держав».

Впрочем, в военных училищах и академиях России, думаю, тоже мало что изменилось с того времени, когда я учился в Казанском танковом. Нам тоже изо дня в день говорили, что СССР не хочет войны, но СССР всегда готов к войне.

На снимках: выпускной в West Point, фотография отсюда
Генерал Марк Милли, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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