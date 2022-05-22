Мнение: О безнадежном положении в сухих цифрах — и это шок!

Перед тем, как излагать горькую правду, надобно сказать хоть что-то хорошее. И тоже правду. Которая заключается в том, что #Россия смогла за короткий срок действительно создать, возродить «вторую армию мира». Как бы ни хаяла её объединённая пропаганда противной стороны. Да, сейчас поднимется вой в комментариях, но против правды не попрёшь. И в её пользу тоже говорят сухие цифры.

Хотя они не только не снимают, но лишь обостряют «сакральный» вопрос: а х***ли толку? ©

Потому что все цифры подчиняются законам арифметики. И тут…

Цифры говорят не в пользу России.

Украинский президент Владимир #Зеленский раскрыл число участников боевых действий на стороне Украины. По его словам, российской группировке, участвующей в «специальной военной операции», противостоят сейчас уже 700 тыс. бойцов.

До 24 февраля численность ВСУ и прочих военизированных формирований оценивалась в 250-260 тыс. чел. Иными словами, менее чем за три месяца украинские власти сумели чуть ли не утроить численность своих вооруженных сил за счёт призыва резервистов. И эти резервы, вероятно, выбраны ещё не полностью. На февраль этого года мобилизационные возможности страны оценивались в 900 тыс. чел., если вести речь о людях с мало-мальски актуальной военной подготовкой.

Тут уместно напомнить, что накануне 24 февраля совокупная численность российских батальонно-тактических групп, сосредоточенных вдоль украинских границ, западные военные эксперты оценивали максимум в 150 тыс. чел. Причём в эту численность включали ещё и военных из непризнанных на тот момент ДНР и ЛНР.

Также можно отметить, что текущая штатная численность военнослужащих ВС РФ — 1 млн 14 тыс. чел., из которых чуть более трети — это призывники, которые в «специальной военной операции» не задействованы. По крайней мере, официально. То есть, сейчас у Киева под ружьём едва ли не больше, чем Россия может выставить против него. Да, в цифры, названные Владимиром Зеленским, наверняка входят и силы территориальной обороны, чья боевая подготовка вызывает некоторые сомнения. Но всё же основной костяк из названных 700 тыс. чел. — это люди уже с недавним «военным опытом»: их численность на февраль оценивалась в 300-350 тыс. чел.

В «сухом остатке» получается, что российские военные проводят «наступательные» операции в соотношении один против четырёх-пяти обороняющихся. Хотя по всем учебникам стратегии и тактики должно быть три к одному. И при этом Минобороны РФ каждый день докладывает о продвижении в какие-то населённые пункты. То есть, действительно «не числом, а умением», как бы ни исходил желчью неудавшийся наполеончик Игорь Стрелков-Гиркин. Кстати, уже само то, что его сейчас обильно цитируют украинские СМИ, невзирая на прежнее отношение как к «врагу Украины», красноречивее всего свидетельствует о том, на чью воду льёт мельницу этот «патриот».

Конечно, есть любители сравнивать всё происходящее с военной операцией #США в Ираке. Мол, там за три недели был взят Багдад, а за полтора месяца вся активная фаза была завершена. Но режим Саддама перед американским вторжением никто не накачивал противотанковыми и противовоздушными системами. Никто не снабжал разведданными, не обучал иракских военных, не поставлял средства защиты, броневики, дроны и т.п. А иракская экономика, включая и ВПК, были ослаблены более чем десятилетием суровой блокады. Наконец, после «вторжения» Ираку на помощь не пришёл никто, и даже Россия по приказу тогдашнего президента Владимира Путина предоставила американским военным данные о бывшем советском вооружении находящемся у иракских вооружённых сил. В порядке альтернативной истории было бы чисто по-человечески интересно взглянуть, чем обернулась бы «Иракская свобода», начни Китай, Индия и #Россия поставлять Багдаду вооружение, а Тайвань, Малайзия и Южная Корея объявили бы эмбарго на поставки микросхем Пентагону и его подрядчикам. Но это так, к слову.

Потому что неумолимая арифметика играет против России. Дело ведь не только в соотношении численности военных — хотя за счёт призыва резервистов и новых поставок боевой техники из Восточной Европы ВСУ уже смогли сформировать дополнительную танковую бригаду. Дело в экономике. И здесь тоже нужно привести две цифры, по совпадению, схожие. Порядка 40 млрд долл. составил профицит внешней торговли России в апреле. Притом что «в норме» этот показатель был эквивалентен 8-9 млрд долл. в месяц. То есть, несмотря на все сложности с поставками нефти и газа, а также продукции российского ОПК, импорт рухнул намного серьёзнее, в разы. И это говорит о колоссальной внешнеэкономической изоляции России, против которой вполне успешно идёт самая настоящая торговая война. Минимальные оценки обвала российского импорта — 70%. То есть, к разным формам «эмбарго» присоединилась не только Европа, но и Азия, в том числе #Китай.

И вторая цифра, тоже 40 млрд долл. Таков объём дополнительной финансовой помощи, которую США выделяют Украине. Конечно, львиная доля этих средств будет освоена американскими «партнёрами». Около 9 млрд долл уйдёт предприятиям ВПК, которые будут работать в три смены, восполняя гранатомёты и «Стингеры», переданные ВСУ. Почти 4 млрд долл. достанутся Европейскому командованию НАТО на разведку и контрразведку. около 14 млрд долл. отойдут Госдепу, который за эти деньги возьмётся обеспечивать функционирование нынешней украинской власти. Но всё же несколько миллиардов получит и Киев, чтобы укрепить ВСУ. То есть, на помощь извне #Украина может рассчитывать и дальше, лишь бы лилось больше крови не европейцев и не американцев. «Победа… точно будет в бою, она будет и кровавая», — не замедлил подтвердить Владимир Зеленский свою готовность воевать «до последнего украинца». Впрочем, с этим пусть украинский электорат разбирается.

А вот российскому не худо бы разобраться с той кашей, что заварили отечественные политики, пойдя на поводу геополитических иллюзий. Никакой героизм военных компенсировать политических просчётов не сможет, если что. Как ни действуй «по-суворовски». Так что лишь одна проблема, вытекающая из всё той же арифметики и всё тех же цифр, тут вырисовывается. Каким может быть достойный выход из ситуации, практически и теоретически безвыходной? И есть ли он вообще?

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