 

Мнение: Официальный бот обратной связи армии ДНР

22.05.2022, 11:50, Разное
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Для тех, кто спрашивал, куда сообщать о передвижении украинских войск, огневых позициях, скоплениях живой силы и техники, складах боеприпасов и гсм и т.п.

Официальный бот обратной связи армии ДНР.

На него могут писать, как гражданские, которые хотят помочь армии России и ЛДНР с информацией, так и украинские военные, которые хотят сдаться или перейти на нашу сторону:@nmdnr_botПредусмотрена система вознаграждений:- за активное участие  от 10$ (оплата раз в неделю)- за ценную  информацию от 50$ (оплата по итогам проверки информации)Финансы перечисляем  на ваш BTC  кошелёк.
Всё конфиденциально!

Источник: Colonel Cassad



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