Обезьянья оспа – Личное мнение

На данный момент ВОЗ подтвердила 92 случая оспы обезьян в мире. Ведущие мировые СМИ задвинули предыдущие темы на третьи полосы и обсуждают только это заболевание.



Фото: Соцсети

Что вообще происходит? Стоит ли нам опасаться? Давайте разберёмся.

Нынешняя вспышка произошла в Лондоне. Оттуда перекинулась в другие страны Европы. Вместе с тем, число заболевших в мировых масштабах просто ничтожно.

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Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщает, что в группе риска находятся «мужчины, имевшие в течение последнего месяца близкий или интимный контакт с другими мужчинами после знакомства через вебсайт, цифровое приложение, в баре или на вечеринке».

Руководитель российского Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Покровский считает, это связано не с ориентацией заболевших, а с тем, что эта группа более мобильна.

«Мужчины такой ориентации в принципе гораздо мобильнее и активнее [всех остальных групп населения]. У них, как правило, нет семей, они больше ездят по миру, переезжают из страны в страну, чаще вступают в контакты. Поэтому, если вирус попал в эту группу, то имеет шансы распространиться быстрее».

Говорит ли это о том, что обезьяньей оспе не подвержены люди другой ориентации? Конечно, нет.

Специалисты успокаивают — смертность около 10 процентов. Никто из нынешних заболевших не умер. Вакцинированные от натуральной оспы могут почти не волноваться.

Вместе с тем, когда нам говорят на каждом углу «не волнуйтесь», поневоле начинаешь думать, а что вообще происходит?

Многие начинают вспоминать Билла Гейтса с его пророчествами по поводу оспы. Закупаются миллионы доз противооспенной вакцины.

А вы что думаете?

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