Цены, медицина и бесплатная еда: 10 главных законопроектов Госдумы

Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале общественно значимую информацию. Согласно полученным данным, в понедельник 23 мая члены Госдумы возьмутся за 10 ключевых законопроектов. На рабочих заседаниях они решат, какие перемены произойдут в российском обществе.

Инициативы касаются самых разных сфер жизни, начиная от стоимости продуктов и заканчивая образовательной системой. Все они в приоритете у политиков. Принятие этих положений может положительно разрешить злободневные социальные вопросы, о которых раньше не позаботились в полной мере.

Итак, совсем скоро Госдума намерена обсудить следующие законопроекты:

Стабилизация цен на импортируемые товары с расчетом на последующее их снижение;

Смягчение административной ответственности для бизнеса в области возмещения ущерба;

Бесплатное питание в школах для детей-инвалидов два раза в день на законодательном уровне;

Слияние пенсионного фонда и фонда соцстрахования для упрощения выплат россиянам;

Прозрачный набор выпускников на целевое обучение в высшие учебные заведения;

Запрет на работу таксистами для судимых граждан с целью обеспечения безопасности;

Изменения относительно государственных закупок у единственного поставщика — введение моратория;

Обеспечение медстраховками иностранных работников с высокой квалификацией;

Сокращение количества документов для получения льгот по капитальному ремонту;

Поддержание этнокультурного наследия государства.