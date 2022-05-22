 

Цены, медицина и бесплатная еда: 10 главных законопроектов Госдумы

22.05.2022, 11:45, Разное
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Вячеслав Володин опубликовал в телеграм-канале общественно значимую информацию. Согласно полученным данным, в понедельник 23 мая члены Госдумы возьмутся за 10 ключевых законопроектов. На рабочих заседаниях они решат, какие перемены произойдут в российском обществе.

Инициативы касаются самых разных сфер жизни, начиная от стоимости продуктов и заканчивая образовательной системой. Все они в приоритете у политиков. Принятие этих положений может положительно разрешить злободневные социальные вопросы, о которых раньше не позаботились в полной мере.

Итак, совсем скоро Госдума намерена обсудить следующие законопроекты:

  • Стабилизация цен на импортируемые товары с расчетом на последующее их снижение;
  • Смягчение административной ответственности для бизнеса в области возмещения ущерба;
  • Бесплатное питание в школах для детей-инвалидов два раза в день на законодательном уровне;
  • Слияние пенсионного фонда и фонда соцстрахования для упрощения выплат россиянам;
  • Прозрачный набор выпускников на целевое обучение в высшие учебные заведения;
  • Запрет на работу таксистами для судимых граждан с целью обеспечения безопасности;
  • Изменения относительно государственных закупок у единственного поставщика — введение моратория;
  • Обеспечение медстраховками иностранных работников с высокой квалификацией;
  • Сокращение количества документов для получения льгот по капитальному ремонту;
  • Поддержание этнокультурного наследия государства.


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