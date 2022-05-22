Мнение: Феномен

На фоне отсутствия хоть каких-то позитивных новостей «с фронта» вся российская пропаганда с увлечением переключилась на тему будущего пленных «Азова». Идут горячие дискуссии — расстрелять без суда или все-таки сначала судить. Или расстрелять публично, практически на площади. Или всё-таки обменять на Медведчука — что мы, звери какие?

«Азов» между тем — это очень любопытный феномен. И крайне показательный маркер. В любом социуме всегда есть те, кого называют «пассионарии». То есть, люди, заточенные на экстремальную и максимально полную жизнь. Люди, для которых сама мысль о «серых унылых буднях» вызывает отвращение. Им хочется жить ярко, пусть и коротко. Если есть позитивная цель, цель что-то делать полезное людям — они строят железную дорогу от Боярки до Киева в грязи, в холоде и голоде. На пустом месте и на голом энтузиазме возводят флагманы индустрии, электростанции и космодромы. Если созидательной цели нет — они быстро находят себе цель разрушительную.

Само по себе существование места сбора для пассионарных личностей — не плохо и не хорошо. Дать оценку этому месту можно по тем целям и задачам, которые перед ними (и ним) ставятся. А оно, это место, само создаст свою эстетику, символы, традиции, полностью соответствующие тем целям, которые перед ним поставил социум. Если цель — разрушение, то какие еще татуировки, кроме свастик и коловоротов, вы хотите увидеть на этих людях? Кстати, в скобках могу заметить, что аналог «Азова» имеется и в России. Где собран ровно такой же контингент, а его предводитель известен своими жестокими казнями несчастных бездомных животных по малолетке. И там тоже с татуировками всё в полном порядке. И с садизмом, пытками, расовой идеологией и прочей эстетикой. И ровно та же причина сбора таких людей в одной точке — нет созидательной цели, которую социум может поставить перед такими людьми, где будет требоваться их агрессия. А значит — эти люди будут только разрушать. Это и есть наиболее объективная оценка как украинского, так и российского социумов. И их созидательным (или разрушительным) началам.

Проблема в том, что встав на путь разрушения, такие люди на нем остаются до самого конца. Их почти невозможно уже перенацелить на что-то иное. Произошло «запечатление», импритинг на Зло. (Есть такой природный механизм — когда только что родившийся детеныш воспринимает первый увиденный движущийся предмет как свою мать. Так и в социуме — если ребенок с задатками пассионария «запечатлевает» насилие, ненависть, разрушение, они остаются с ним практически навсегда. Правда, в Союзе сумели создать педагогику (см. Антон Макаренко), с помощью которой удалось перенастроить энергию с разрушения на созидание, но где Союз, а где мы?)

Вот с этой стороны феномен «Азова» российская пропаганда рассматривать не хочет. Или не может. Хотя бы потому, что немедленно возникают неудобные аналогии. А потому проще всего обсуждать, как именно их нужно расстрелять — публично или по-тихому. Кремлевская пропаганда — это то самое чистое Зло, которое производит ненависть в промышленных масштабах, неудивительно, что ни на что другое она не способна.

—