 

Росгвардия уничтожила опорный пункт ВСУ в ЛНР

22.05.2022, 10:56, Новости дня
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Военнослужащие Росгвардии уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской народной республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе воздушной разведки в одном из районов ЛНР военнослужащие Росгвардии обнаружили пикап и группу пехоты ВСУ в укрытии. Противник планировал нанести артиллерийский удар по позициям росгвардейцев. Огневой взвод Росгвардии упредил возможную атаку и уничтожил минометным огнем опорный пункт взвода противника, до 20 человек личного состава и пикап», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Ранее военнослужащие Росгвардии в Харьковской области задержали девять подозреваемых в пособничестве ВСУ и захватили бронетранспортер и две единицы артиллерийского вооружения противника. Кроме того, спецназ Росгвардии сбил в Харьковской области украинский беспилотник.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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