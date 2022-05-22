 

ВОЗ подтвердила 92 случая оспы обезьян

22.05.2022, 10:56, Новости дня
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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) располагает сведениями о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых. Сообщения о них поступили из 12 стран, не являющихся эндемичными, уточнили в ВОЗ.

Как отмечается в заявлении, по состоянию на 14.00 мск 21 мая в организацию «поступили сообщения из 12 не являющихся эндемичными государств, расположенных в трех регионах ВОЗ, о 92 лабораторно подтвержденных случаях оспы обезьян и 28 случаях, в отношении которых существует подозрение и проводится расследование», передает ТАСС.

В ВОЗ пояснили, что связь между заражением и поездкой заразившихся в регион, где оспа обезьян является эндемической болезнью, не установлена. В организации подчеркнули, что выявление заболевания у людей, которые не посещали эндемичные страны, является «в высшей степени необычным событием». Заражение происходит при тесном физическом контакте между больными и здоровыми людьми.

«Согласно имеющейся сейчас информации, в основном случаи были выявлены среди мужчин, имевших секс с мужчинами и обратившихся в учреждения первичной медицинской помощи и клиники сексуального здоровья», – говорится в сообщении.

Секвенирование генома из взятого в Португалии биологического образца указывает на тесную связь со случаями заражения 2018 и 2019 годов, когда инфекция была завезена из Нигерии в Великобританию, Израиль и Сингапур. В ВОЗ напомнили, что оспа обезьян является эндемической в Бенине, Габоне, Гане, Демократической Республике Конго, Камеруне, Кот-д’Ивуаре, Либерии, Нигерии, Республике Конго, Сьерра-Леоне, Центрально-Африканской Республике и Южном Судане.

ВОЗ рекомендовала продолжать следить за эпидемиологической ситуацией в не являющихся эндемичными странах, где обнаружились случаи заражения оспой обезьян. Речь идет, в частности, о выявлении контактов больных людей со здоровыми. Организация сообщила, что созовет экспертов «для обсуждения рекомендаций по вакцинации».

Ранее вирусолог и экс-глава Академии наук Нигерии Ойевале Томори сообщил, что нынешнее распространение оспы обезьян в Европе, Северной Америке и Австралии может быть вызвано новым штаммом данного вирусного заболевания.

В свою очередь ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектора», профессор вирусологии Александр Чепурнов сообщил газете ВЗГЛЯД, что повышенная заразительность оспой обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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