В РФ за сутки госпитализировали 1 тыс. человек с коронавирусом

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ за сутки госпитализирован 1 054 человека, на 46,5% меньше по сравнению с 21 мая.

Выписали в связи с выздоровлением 5 814 человек, на 7,5% меньше по сравнению с 21 мая. Всего за сутки было выявлено 4 710 новых случаев COVID-19. Скончались 80 человек, говорится в Telegram-канале «Стопкоронавирус.рф».

Днем ранее в РФ было госпитализировано 1 971 человек, на 5,3% меньше по сравнению с 20 мая.

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