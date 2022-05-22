Словения изменит свой флаг из-за схожести с российским

После многолетних дискуссий в словенском обществе верхняя палата Государственного собрания Словении единогласно одобрила поправки к закону о государственной символике и приняла соответствующие поправки в конституцию.

Новым флагом страны станет чёрно-жёлто-белый триколор.

– Из-за флага нашу страну часто путают с Россией, вследствие чего уже несколько раз на нас автоматом накладывали положенные России санкции, наших спортсменов на Олимпиадах по ошибке обвиняли в применении допинга, а в окна наших посольств кидали камни, обливали дипломатов красной краской. Мы устали от такого отношения. Для защиты граждан и нашего суверенитета мы решили принять новый флаг, который не должен вызывать путаницы и перестанет создавать лишние ассоциации, – заявил спикер верхней палаты Государственного Собрания Словении Клемен Пшек.

– Эта реформа назрела уже давно. Последние мировые события подтолкнули наше общество к окончательному решению, социология чётко это подтверждает, поэтому нам даже не потребовался референдум. Более того, недавно с нами на связь вышло правительство Словакии, которое тоже заинтересовано в изменении своего флага, также похожего на российский. Мы уже консультируем их, делимся опытом, – уточнил депутат от правящей партии Франц Сквидвард.

Официально переход на обновлённый флаг запланирован на 1 сентября.

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