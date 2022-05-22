Дуда оценил угрозу «нападения» со стороны России

«Потенциальная угроза» со стороны РФ для Польши «имеет место быть», однако вероятность «нападения» невелика, считает президент Польши Анджей Дуда. Он выразил уверенность, что никто не захочет атаковать страну НАТО, рискуя сражением с американской армией.

«Конечно, потенциальная угроза со стороны РФ все время имеет место быть, но вероятность того, что кто-либо, включая Россию, решится напасть на страну НАТО, рискуя сражением в том числе с американской армией, невелика», – сказал Дуда в интервью Polskа Times.

Дуда указал, что в Польше базируется более 10 тыс. солдат самой большой армии в мире. По его словам, это «самая мощная, с самым лучшим и современным оснащением армия, солдаты которой имеют опыт участия в войнах», передает RT.

Польский президент напомнил также, что американский лидер Джо Байден во время визита в Польшу гарантировал ее безусловную безопасность в соответствии с 5-й статьей Североатлантического договора, и в случае атаки ответ альянса будет незамедлительным и решительным. Дуда добавил, что, кроме американских солдат, у Польши в распоряжении есть своя собственная армия, готовая защищать свою Родину.

Напомним, в воскресенье Дуда прибыл в Киев. Ожидается, что там он выступит в Верховной раде.

Между тем в последнее время из самой Польши все чаще звучат агрессивные заявления. Так, в середине мая премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в колонке для Telegraph заявил, что считает русский мир «раковой опухолью, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы», по его мнению, ее нужно «искоренить». В Кремле в ответ заявили, что ненависть к русским, как метастазы, поразила всю польскую политику, все польское руководство и во многом польское общество.

Кроме того, Дуда заявлял, что между Украиной и Польшей в будущем границы не будет, чтобы два государства могли отстраивать «общее счастье и общую силу». В Кремле, комментируя его высказывания, отметили, что Польша в последние месяцы стала враждебной и может быть угрозой для территориальной целостности Украины.

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