 

В МИДе заявили о превращении Арктики в театр военных действий

22.05.2022, 10:04, Новости дня
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Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий и это очень тревожная тенденция, сообщил посол по особым поручениям МИД России, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция – превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», – прокомментировал он вопрос вступления Швеции и Финляндии в НАТО, передает РИА «Новости».

По словам Корчунова, традиционная политика Финляндии и Швеции, политика неприсоединения к военным союзам, долгое время создавала прочную основу для поддержания мира и стабильности в высоких широтах. «Потенциально присоединение этих стран к НАТО вряд ли будет способствовать достижению этой цели», – добавил он.

В пятницу Корчунов заявил, что перспектива вступления Швеции и Финляндии в НАТО может внести коррективы в развитие сотрудничества в Арктике.

Напомним, Швеция и Финляндия, несмотря на предупреждения со стороны России, в среду подали заявки на вступление в НАТО.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, какие риски для РФ несет включение Финляндии и Швеции в НАТО, и чем Москва ответит на расширение альянса.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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