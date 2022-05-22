 

Леонид Слуцкий возглавит «СКА-Хабаровск»

22.05.2022, 9:11, Разное
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Новым главным тренером хабаровского «СКА» станет наставник казанского «Рубина» Леонид Слуцкий. Об этом сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв на встрече со спортивными чиновниками региона.

Слуцкий начал тренерскую карьеру в 1993 году и за это время успел вырасти от тренера детских команд до троекратного чемпиона России, двукратного обладателя Кубка и Суперкубка страны. По мнению главы региона, он станет лицом нового центра российского спорта – Хабаровска.

«Слуцкий – человек опытный: и в политике успевает, и в спортивном деле. Наш «СКА» под его руководством сначала выйдет в РПЛ, а после этого будет шуметь в Азиатской Лиге Чемпионов. Регион готов выделить тренеру солидные ресурсы для построения сильного состава», – отметил Дегтярёв.

На этом посту экс-тренер сборной заменит Алексея Поддубского, проработавшего в Хабаровске всего 3 месяца.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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