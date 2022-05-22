 

Почему важно найти свою аудиторию: советы начинающему предпринимателю

22.05.2022, 9:05, Разное
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В последнее время многие решают начать свой бизнес и задаются вопросом, стоит ли “совать нос” в премиум-сегмент товаров. Все-таки есть опасения, что постепенно у россиян будет снижаться покупательская способность, и товары могут остаться без покупателя.

Предприниматель Игорь Антонов считает, что стоит начинаться немного с другого вопроса. По мнению специалиста, у бизнесмена мало шансов на успех, если он изначально не будет понимать свою аудиторию, для которой и будет изначально предлагаться товар.

Конечно, можно обойтись и без этого знания, но в данном случае есть вероятность прогореть. “Предприниматель пройдет наиболее долгий путь: у него будет много преград, много противодействий и неудобств. Этот путь тоже имеет место, но это путь наибольшего сопротивления. Я бы рекомендовал сначала понять аудиторию, которая ближе к предпринимателю, которая есть или с которой он может соприкоснуться намного быстрее и проще для себя. Исходя из этого, он будет понимать, какой продукт для него будет наиболее эффективен – из доступных товаров или из премиум-сегмента”, – считает Игорь Антонов.

В качестве примера успешный бизнесмен вспомнил о премиальном Louis Vuitton, имеющим при этом огромную заслуженную аудиторию, которая всегда покупала и будет покупает товар вне зависимости от обстановки в мире.

“Также есть масс-маркет, такие компании, как Zara, у которых всегда будет своя аудитория, большая аудитория. И на примере этих двух брендов мы видим: что бы ни происходило в мире, люди всегда будут выбирать такие бренды, как Louis Vuitton и Zara. У этих брендов всегда будет своя аудитория”, – говорит предприниматель.

Игорь Антонов советует сначала понять, на кого ориентирован сам предприниматель, какая аудитория у него будет и после этого начинать попытки войти в бизнес.

“Лучше действовать не от продукта, а от спроса, потому что спрос всегда рождает предложение. Если предприниматель найдет аудиторию, тогда ему будет намного проще определиться с продуктом”, – говорит специалист.



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