Постпред Крыма рассказал о будущем Украины

Украина в нынешних границах уже не сохранится, сообщил постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов.

«Украина в том виде, в котором была, я думаю, уже не останется. Это уже бывшая Украина», – приводит его слова РИА «Новости».

Как отметил Мурадов, Украина в том формате, как она была раньше, наверное, могла бы существовать в виде федеративного государства при полном соблюдении прав национальных общин, в частности языковых, культурных, образовательных и религиозных.

«Это особенно касалось прав государствообразующего русского народа, языковые права которого закреплены в десятой статье украинской Конституции. Однако эти принципы были грубо нарушены, и украинское государство стало нежизнеспособным», – подчеркнул постпред.

По его словам, ни одна уважающая себя и свой народ страна не стала бы терпеть вопиющего попрания исконных прав своих соотечественников в соседних государствах.

«А тем более, если эти попытки выливается в откровенное уничтожение людей, как это происходило в последние годы в отношении русских и русскоязычных на Украине, где они веками жили на родной земле», – отметил Мурадов.

Ранее Мурадов заявлял, что освобожденные от националистов регионы Украины должны принять решение о выходе из ее состава и объявить о независимости.

Вооруженные силы взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

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