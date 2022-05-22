В Германии напомнили о более сильной зависимости от России, чем нефть и газ

В Европе много говорят про эмбарго на российские нефть и газ, но умалчивают о более сильной зависимости от России, информирует германский телеканал N-TV. В материале телеканала поясняется, что перекрытие «уранового крана» грозит подорвать электроснабжение в целых странах.

«По забывчивости или намеренно европейские политики умалчивают о поставках другого российского сырья, а именно обогащенного урана, который на фоне всех последних обсуждений оказался в своеобразной «слепой зоне». При этом ЕС зависит от него гораздо сильнее, чем от природного газа, ведь, по данным Европейского сообщества по атомной энергии, закупает в РФ и «близком к Кремлю» Казахстане около 40% обогащенного урана, необходимого для работы атомных электростанций», – передает RT текст статьи, опубликованный на сайте германского телеканала.

Как отмечает N-TV, Европейский союз приобретает у Москвы не только сырье, но и технологии. За прошедшие годы, продолжает автор публикации, «Кремль инвестировал миллиарды в совершенствование технологического процесса обогащения урана и смог добиться успеха: российские установки считаются одними из лучших в мире». К тому же, по данным канала, в ЕС есть 18 стран, где находятся российские ядерные реакторы: два в Болгарии, шесть в Чехии, два в Финляндии, четыре в Венгрии и четыре в Словакии.

В Европейском сообществе по атомной энергии подчеркивают, что в этой сфере Европа очень зависима от РФ и «крайне уязвима». Ведь реакторы с водой под давлением нужно регулярно заменять. При этом работают они только на шестигранных стержнях российского производства. У западных производителей практически нет опыта работы с этими тепловыделяющими элементами, в связи с чем операторы европейских АЭС не могут снизить свою зависимость от РФ без серьезного ущерба для производства, констатирует автор публикации.

По его мнению, российская стратегия заключалась в том, чтобы начать снабжать Запад дешевым ураном и ядерными технологиями, и она сработала, ведь, несмотря на ситуацию на Украине, сотрудничество в этой сфере продолжается. Более того, отмечает N-TV, на фоне событий на Украине цена на уран на мировом рынке выросла на 30%, достигнув самого высокого значения за последние 11 лет.

Многие операторы АЭС «боятся, что российский президент перекроет им «урановый кран», констатирует автор публикации. «Это будет иметь катастрофические последствия для Запада, предостерегают эксперты, ведь за все это время там не приняли никаких мер для диверсификации поставок в этой сфере. Продавцов этого сырья очень мало, а сроки поставок очень большие. Прекращение продаж обогащенного урана серьезно навредит работе АЭС и подорвет электроснабжение целых стран, к примеру Словакии и Венгрии, которые получают половину своей электроэнергии за счет мирного атома», – говорится в статье.

Между тем ранее портал Politico со ссылкой на дипломатов в Евросоюзе сообщил, что Германия выступила с поддержкой инициативы о введении эмбарго на поставки урана из России.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, что произойдет, если Запад откажется от поставок из РФ еще одного вида топлива – ядерного.

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