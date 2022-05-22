 

В Херсоне подростки нашли схрон ВСУ

22.05.2022, 8:40, Новости дня
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Подростки обнаружили рядом с корпусом интерната в Херсоне схрон с оружием украинских боевиков и передали находку российским военным.

«Нашли в подвале рядом с интернатом: гранаты, четыре обоймы, вещи и два автомата. И еще были документы. Все в гаражах лежало в черном пакете. Мы перепрятали в подвале», – рассказал РИА «Новости» один из мальчиков.

Среди обнаруженных документов – военный билет украинского военнослужащего, в котором отмечено, что он принимал участие в боевых действиях в Донбассе.

По словам молодых людей, когда им стало понятно, что ситуация в Херсоне стабильная, они узнали, как связаться с российскими военными, и показали найденное ими оружие.

«Мы хотим жить нормально и не находить ничего подобного, хочу помогать близким. Я живу в Херсоне, у нас не очень уютно. Я сирота, поэтому выживаем, как можем. Работаю, макулатуру фасую», – рассказал Сергей, один из подростков.

Молодой человек, который представился Артуром, рассказал, что живет в христианском доме и работает с Сергеем, чтобы обеспечить какой-то доход. «Там нормально. Мы каждое воскресенье ходим в церковь, общаемся, молимся Господу Богу. Жилье хорошее. Я тоже сирота, работаю с Сережей», – сказал он.

По словам подростка, в ближайшее время он намерен уехать в деревню к родственнице, где сможет помогать по хозяйству.

В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет переход на рублевую зону и восстановление торговых связей с Крымом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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