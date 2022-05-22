 

Во Франции указали на отсутствие альтернатив российскому газу для Европы

22.05.2022, 7:15, Новости дня
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Норвегия, Нидерланды, Алжир и другие страны не смогут заменить поставки природного газа из РФ в Европу в долгосрочной перспективе, пишет французская пресса.

По мнению Monde diplomatique, эти страны способны выступать в роли резервных продавцов, но не справятся с повышенным спросом в течение длительного периода. Как указывает издание, попытка Европы «отвернуться от Москвы наталкивается на устоявшийся в нефтегазовой сфере порядок вещей». Подчеркивается, что этот порядок «будет трудно изменить так быстро, как того потребует более или менее скорое введение эмбарго», передает РИА «Новости».

Monde diplomatique отмечает, что Ливия также не сможет решить проблему поставок из-за гражданской войны, а Египет вовсе не планирует становиться таким поставщиком из-за осмотрительности в отношениях с Россией. Другие возможные источники, например, Нигерия или Ангола, находятся слишком далеко. Кроме того, сказывается «устарелость их мощностей». Все это «не позволяет им стать надежной заменой России».

Как пишет Monde diplomatique, воспользоваться ситуацией планируют США с расчетом увеличить поставки своего сниженного природного газа в европейские страны.

В среду стало известно, что ЕК подготовила план по отказу от энергоносителей из России. В Европе газовый кризис привел к тому, что власти обсуждают возможность административными методами регулировать цены на голубое топливо.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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