Сын Трампа высмеял посетивших Украину американских политиков

Американские политики боятся протестов сторонников экс-президента США Дональда Трампа, но при этом посещают Украину – «зону активных боевых действий», сообщил Дональд Трамп-младший.

В соцсетях Трамп-младший опубликовал фотоколлаж из снимков посещения членами Конгресса США Киеве и кадра с пожилой американкой, протестующей против избрания президентом Джо Байдена в Вашингтоне. На фотографии женщина мирно стоит с флагом США в руках. «Неужели политики, которые боятся этого (протестов), считают безопасным поездки в «зону активных боевых действий»?» – приводит его слова РИА «Новости».

Напомним, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси и лидер республиканского меньшинства в сенате Митч Макконнелл посещали в Киев после начала российской спецоперации.

При этом в США нынешние власти заявляют об угрозе со стороны сторонников Трампа после того, как 6 января 2021 года те напали на Капитолий. Обвинение после штурма предъявили 650 гражданам США.

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