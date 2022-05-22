В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией
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Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.
Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.
Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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