В Пентагоне заявили о росте вероятности конфликта с Россией

Вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав растет, а не снижается, сообщил глава объединенного комитета начальников штабов американских вооруженных сил Марк Милли.

Милли выступил перед выпускниками военной академии Вест-Пойнт. Он заявил, что США «сталкиваются с двумя мировыми державами, Россией и Китаем». Он подчеркнул, что обе страны «располагают значительным военным потенциалом и серьезно намерены изменить нынешние правила, основанные на порядке», передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

Обращаясь к выпускникам, он заявил, что у мира, в который те выпускаются, «есть вероятность серьезного международного конфликта с участием великих держав». Он призвал выпускников Вест-Пойнта готовиться к такому развитию событий.

—