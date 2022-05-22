Guardian – глобальное потепление сокращает время сна людей во всём мире

Повышению температуры воздуха ночью, к которому приводит глобальное потепление, сокращает время, которое люди по всему миру проводят во сне, передаёт The Guardian. Как показало исследование, опубликованное в журнале One Earth, люди не могут адаптироваться к более жарким ночам, и среднестатистический житель планеты уже теряет 44 часа сна в год.



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Глобальное потепление сокращает время сна людей по всему миру, сообщает The Guardian со ссылкой на крупнейшее на сегодняшний день исследование, опубликованное в журнале One Earth.

Хороший сон крайне важен для здоровья и благополучия. Однако глобальное потепление приводит к повышению температуры воздуха ночью даже быстрее, чем днём, что мешает спать. Как показало исследование, среднестатистический житель планеты уже теряет 44 часа сна в год, то есть 11 ночей спит менее семи часов, что является стандартным критерием достаточного сна.

По мере дальнейших климатических изменений время сна будет продолжать сокращаться. По словам исследователей, полученные данные не свидетельствуют о том, что люди способны адаптироваться к более жарким ночам. При этом, утверждается, что влияние глобального потепления на сон проявляется во всех странах, вне зависимости от климата, причём это влияние становится очевидным, уже когда температура ночью поднимается выше 10°C.

Более того, ожидается, что на некоторых группах населения это скажется сильнее, чем на других. Так, в результате глобального потепления на 1°C время сна женщин сократится на четверть больше, чем у мужчин, сократится в два раза сильнее у людей старше 65 лет и в три раза сильнее у жителей неразвитых стран.

Чтобы выяснить это, учёные использовали данные, собранные с браслетов для отслеживания сна. Всего было обработано 7 млн записей о ночном сне 47 тыс. взрослых людей в 68 странах.

«Для большинства из нас сон является очень привычной частью нашего распорядка дня; мы проводим во сне почти треть своей жизни. Но всё большее число людей во многих странах мира спят недостаточно», — заявил глава исследования Келтон Майнор из Копенгагенского университета.

«В этом исследовании мы представляем первое в всепланетном масштабе доказательство того, что температуры выше среднего нарушают сон людей», — добавил исследователь.

Как установили учёные, температура выше 25°C в городе с миллионным населением сократит время сна для 46 тыс. людей. А аномальная жара, которая сейчас наблюдается в Индии и Пакистане, скажется на сне «миллиардов людей».

The Guardian отмечает, что проведённые ранее исследования установили связь между глобальным потеплением и ухудшением здоровья, в том числе увеличением числа сердечных приступов, психических расстройств, несчастных случаев и травм. Кроме того, считается, что повышение температуры негативно отражается на трудоспособности.