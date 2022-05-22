 

Британские дипломаты посетили Молдавию

22.05.2022, 5:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На фоне сообщений о возможных поставках членами НАТО вооружений и боевой техники Молдавии стало известно, что страну посетили британские дипломаты, сообщают СМИ.

Кроме того, в Турине глава МИД Великобритании Лиз Трасс встретилась с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. Встреча прошла на полях заседания Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Напомним, также Кишинев посетила делегация Конгресса США. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с конгрессменами военную помощь Вашингтона. Кроме того, Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет. Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.12.20 / В РФ начался четвертый правовой диктант

03.08.20 / МИД Узбекистана проверяет информацию о Каримове, который пытался захватить отделение банка в Киеве

11.08.20 / Стали известны подробности стрельбы около Белого дома

24.06.20 / Болтон объяснил свое увольнение с поста советника президента США

12.07.20 / N-TV – немецкие студенты попросили правительство Германии помочь им остаться в США

22.05.21 / Недоказанность убытков и истечение максимально допустимых сроков расследования – новый прокурор объяснил причины закрытия “Роттердам плюс”

16.10.20 / Американский СПГ в Европе подрывает позиции «Газпрома» и Кремля

03.12.21 / В метро Москвы разняли драку

12.04.22 / Имран Хан потребовал новых выборов в Пакистане

08.08.20 / В канадской Арктике две ледяные шапки исчезли даже быстрее, чем ожидалось

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика