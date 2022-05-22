Британские дипломаты посетили Молдавию

На фоне сообщений о возможных поставках членами НАТО вооружений и боевой техники Молдавии стало известно, что страну посетили британские дипломаты, сообщают СМИ.

Кроме того, в Турине глава МИД Великобритании Лиз Трасс встретилась с министром иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николаем Попеску. Встреча прошла на полях заседания Комитета министров Совета Европы, передает ТАСС со ссылкой на The Daily Telegraph.

Напомним, также Кишинев посетила делегация Конгресса США. Президент Молдавии Майя Санду обсудила с конгрессменами военную помощь Вашингтона. Кроме того, Санду усомнилась в необходимости для Молдавии сохранять нейтралитет. Бывший президент республики Игорь Додон заявил, что Молдавии не нужна военная «помощь» от Североатлантического альянса, поскольку она позволит использовать молдавский народ в сценариях больших игроков.

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