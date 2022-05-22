 

Вашингтон обвинили в повторении на Украине допущенных в Афганистане ошибок

22.05.2022, 5:50, Новости дня
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Власти США повторяют на Украине ошибки, которые ранее привели к фиаско в Афганистане, сообщил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер.

Риттер, комментируя «поспешное предоставление Украине десятков миллиардов долларов американской помощи» заявил, что «невольно возникает ощущение дежавю». По его мнению, власти США демонстрируют «неспособность адекватно оценить происходящие на Украине события», передает RT.

Как сообщил бывший офицер американской разведки, чиновники в США считают Украину «отважным и благородным оплотом свободы и демократии». Однако этот образ, по его словам, резко контрастирует с реальностью, где современная Украина – одна из самых коррумпированных стран мира, передает РИА «Новости».

Напомним, глава американского государства Джо Байден подписал законопроект о выделении Украине помощи в объеме около 40 млрд долларов. Закон предусматривает «дополнительные чрезвычайные ассигнования федеральным ведомствам для реагирования на ситуацию на Украине и для оказания ей помощи на 2022 финансовый год».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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