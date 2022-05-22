 

Подростки попали в ДТП из-за пьяного вождения в Тульской области, один погиб

22.05.2022, 5:50, Новости дня
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В ДТП в Тульской области погиб 15-летний юноша, еще четверо несовершеннолетних пострадали. Машиной, в которой они находились, управлял 17-летний пьяный подросток, сообщили в СУ СК по региону.

Как сообщается на сайте управления, вечером пьяный 17-летний житель Кимовского района не справился с управлением Skoda Octavia. Машина «съехала в кювет, после чего произошло опрокидывание автомобиля». 15-летний подросток, который ехал на переднем сиденье, «от полученных травм скончался на месте происшествия».

Еще четверо находившихся в машине несовершеннолетних получили различные травмы, им оказывается медицинская помощь. Открыто уголовное дело по статье о нарушении ПДД, совершенном в состоянии алкогольного опьянения и повлекшем по неосторожности смерть человека.

Прокуратура региона также организовала проверку в связи с ДТП. По данным ведомства, пострадали три девушки и один юноша, передает ТАСС.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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