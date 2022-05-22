 

CNN – США оставят в Европе контингент из 100 тысяч человек

22.05.2022, 5:30, Разное
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Если до начала российской спецоперации в Европе находились порядка 60 тыс. американских военных, то теперь их число будет достигать 100 тыс. человек, пишет CNN. При этом в случае ухудшения обстановки или для проведения военных учений туда могут быть направлены дополнительные силы.


AP

США решили оставить 100 тыс. солдат в Европе на ближайшее обозримое будущее, пишет на своём сайте CNN. Временно эта цифра может увеличиваться, если НАТО будет проводить военные учения в регионе. Кроме того, США оставляют себе возможность создать дополнительные базы в Европе, если изменится обстановка в сфере безопасности.

До начала российской спецоперации на Украине в Европе находились около 60 тыс. американских военных. Укрепление коснулось в большей степени тех американских плацдармов, которые находятся вдоль восточного фланга Европы.

Прежде председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли предлагал конгрессу создать постоянные американские базы в Восточной Европе, но он предлагал сменять там солдат по ротационному принципу. Сейчас же Штаты объявили, что в ближайшие недели отправят в Европу 10,5 тыс. американских военных на смену тем, кто давно служит.

Учитывая вероятное вступление Швеции и Финляндии в НАТО, американские военные рассчитывают, что такого укрепления будет достаточно, если только РФ не станет вдруг угрожать этим двум странам Северной Европы. Сами Швеция и Финляндия выражали опасения по поводу своей безопасности в переходный период и просили у стран альянса поддержки. И некоторые страны согласились её предоставить.

Кроме того, Швеция напрямую обсуждает с американскими коллегами, какая помощь ей нужна со стороны США для сдерживания России, если это потребуется. То же касается и Финляндии. Причем, возможно, именно американские солдаты в эти страны не будут направлены, а, например, они проведут совместные военные учения.

В июне в Мадриде пройдёт саммит стран НАТО, и там, вероятно, будут приняты новые меры по укреплению позиций НАТО, пишет CNN.

 



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