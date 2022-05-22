«Центральное место в экономической жизни» — Sky News объяснил, как энергетический кризис превращается в кризис стоимости жизни

Увеличение стоимости жизни неизбежно сопровождает рост цен на энергоносители, учитывая потребность в энергии для производства поваренной соли, выращивания овощей или оказания услуг в парикмахерских салонах, пишет Sky News. При этом производители предупреждают, что в скором времени британцев может ждать лишь усугубление кризиса стоимости жизни.



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Рост цен на энергоресурсы привёл в Великобритании не только к значительному росту счетов за электроэнергию, но и к увеличению стоимости продуктов питания и всевозможных услуг. И, как отмечает Sky News, дело в том, что затраты на энергию настигают предпринимателей на каждом участке цепочки поставок и неизбежно оказывают влияние на все секторы экономики.

Телеканал попытался объяснить, как рост цен на энергоресурсы привёл к росту цен, например, на соль, стоимость которой за последний год выросла на 13%, и на услуги парикмахеров, которые за последний год подорожали на 5,5%.

По данным телеканала, большая часть продаваемой в стране соли добывается из земли в Чешире, из пластов галита — каменной соли — на глубине сотен метров под землей. Вода вместе со сжатым воздухом закачивается вниз, а обратно поднимается рассол — вода с концентрацией соли чуть более 30%.

Хотя этот процесс не требует больших затрат энергии, далее рассол перекачивается на главный завод British Salt в Миддлвиче. Здесь он очищается и обрабатывается в огромных чанах известью и другими веществами, которые удаляют такие примеси, как магний и сульфаты.

Затем чистый рассол перекачивается в испарительную установку, где нагревается в огромных ёмкостях не один и не два, а шесть раз. Затем соль, к этому моменту уже похожая на мокрый песок, проходит ещё один процесс сушки, в ходе которого удаляются последние 3% влаги. И наконец, получается готовый продукт: чистая высушенная соль, или, как мы её называем, поваренная соль.

И всё это очень энергоёмкий процесс. На данный момент наиболее эффективным способом обеспечения электроэнергией и, что ещё более важно, теплом испарительных установок является сжигание природного газа. Поэтому самые большие затраты British Salt связаны именно с энергией.

«Процесс выпаривания зависит от количества пара, получаемого из природного газа в котле. Обычно для снижения содержащейся влаги требуется около 45 тонн пара в час», — отметил управляющий заводом Джо Эванс.

При этом, по словам управляющего директора компании Tata Chemicals Europe, которой принадлежит British Salt, Мартина Эшкрофта, рост цен на соль на 13% — лишь начало. «У нас нет волшебной палочки, чтобы сказать: «Давайте использовать меньше энергии». Единственный способ использовать меньше энергии — это меньше производить», — приводит Sky News слова Эшкрофта, который предупредил, что сокращение производства соли негативно отразится на экономике Великобритании.

Весьма энергоёмким является и процесс выращивания фруктов и овощей, который происходит во множестве теплиц по всей Великобритании, которая, безусловно, ещё и импортирует часть продукции.

Журналисты телеканала посетили расположенные недалеко от Лондона теплицы Valley Grown Nurseries, в которых выращивают перцы и помидоры черри. По словам сотрудников, постоянная температура в теплицах поддерживается огромным газовым котлом. Котёл не только обеспечивает тепло, но и помогает процессу выращивания ещё одним неожиданным способом — углекислый газ из дымохода отфильтровывается и подаётся в теплицу.

Концентрация углекислого газа в воздухе в теплицах поддерживается на уровне около 700-800 ppm (частей на миллион), по сравнению с 350-400 ppm на улице. Растения потребляют CO2 в процессе фотосинтеза, поэтому чем больше его в воздухе, тем быстрее растут овощи.

Это ставит производителей в зависимость от газа. Стоит уменьшить температуру котла, и помидорам грозят грибковые инфекции и другие заболевания. Стоит перестать закачивать в теплицы столько CO2, и овощи не будут расти. Между тем на рост цен на овощи влияет не только увеличение стоимости природного газа, но и стремительный рост цен на удобрения, так как удобрения сами по себе являются одним из видов ископаемого топлива.

Владелец Valley Grown Nurseries Ноф Никастро рассказал журналистам, что вполне возможно, что его решение продолжать выращивать овощи в этом году было ошибочным, учитывая, с какой скоростью растут его расходы.

Что касается парикмахерских услуг, отчасти причиной роста цен за последний год является рост стоимости материалов, таких как средства для волос, которые частично изготавливаются из химических веществ, например, производимых компанией Tata Chemicals. Однако Sky News призывает также не забывать о том, что всем салонам красоты необходимы электроэнергия, питающая фены, и газ, нагревающий воду.

«Энергия на самом деле занимает центральное место в экономической жизни. В каком-то смысле экономическая деятельность — это просто использование энергии для производства вещей. Поэтому, когда происходит потрясение в энергетической сфере, оно обязательно отражается на всей экономике», — сказала профессор политэкономии Кембриджского университета Хелен Томпсон.

По мнению лорда Мервина Кинга, бывшего главы Банка Англии, необходимость импорта энергоресурсов делает любое потрясение в энергетической сфереочень «болезненным» для Великобритании.

«Настоящая проблема заключается в том, что мы не производим всю энергию сами. Поэтому мы вынуждены импортировать довольно много. А это означает, что когда цены на энергию растут, это похоже на то, что весь остальной мир вводит налог на нас как на страну. Так что как страна мы оказываемся в худшем положении», — приводит Sky News слова Кинга.