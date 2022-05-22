МЭР назвало условие для успешного разворота экономической деятельности к Азии

России нужно по-новому решать вопросы логистики при развитии торговли для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии, сообщил глава МЭР страны Максим Решетников.

Решетников заявил, что существующие логистические цепочки «подходят под торговлю, условно говоря, зерном, торговлю нефтепродуктами». Однако в вопросе поставок, к примеру, удобрений «уже более сложная возникает логистика – куда везти, как грузить», передает РИА «Новости».

Так, если «везти через северо-запад нашей страны – крюк получается». «Развиваем мы сейчас, например, коридор север – юг с использованием инфраструктуры наших южных соседей», – сообщил министр, добавив, что «есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала наших соседей, как транзитных стран».

Кроме того, растут мощности дальневосточных портов, ведется оценка того, «насколько наши порты готовы это все вывозить». «Нам нужны там новые возможности, в том числе увеличение контейнерных перевалов, потому что, чем более технологична будет продукция, которой мы торгуем – ну, там, пищевая продукция – у нее свои требования, рефрижираторные контейнеры, целая инфраструктура, или автомобильные компоненты, которые тоже требуют того, что называется», – сообщил он.

Санкции Запада против РФ создают уникальные возможности для стран Азии, в том числе для Таиланда, на импортном и экспортном рынке России, сообщил Решетников. В результате действия санкций в мире произойдет переориентация ресурсов, считает он. В частности, «Европа будет брать нефтепродукты с американского континента, и из Азии транспортировать, а мы, соответственно, нашу нефть будем предлагать, продвигать на азиатский рынок». Для Европы это обернется удорожанием стоимости нефтепродуктов.

Напомним, Запад не смог изолировать Россию от мировой экономики: Китай, Индия и Южная Америка не поддерживают санкции, а наоборот – наращивают объемы торговли с Москвой. Тем временем Пекин дает понять, что миру требуется новое объединение государств, способных «ввести стабильность в переживающие эпоху радикальных перемен международные отношения», и предлагает использовать для этого БРИКС.

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