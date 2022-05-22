 

Экс-советник Госдепа обвинил Турцию в разрушении «консенсуса» по России

22.05.2022, 4:25, Новости дня
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Турция разрушила «международный консенсус» в отношении РФ и российской спецоперации на Украине, сообщил бывший советник Госдепа при администрациях трех президентов США Дэвид Филлипс.

В статье для National Interest Филлипс назвал Турцию «ненадежным и странным» союзником, поскольку та не стала вводить санкции против России, «став белой вороной среди союзников» США. Филлипс заявил, что «президент Реджеп Тайип Эрдоган подыгрывает обеим сторонам конфликта», пытаясь «расширить влияние в регионе и получить экономические выгоды», передает РИА «Новости».

Филлипс рассказал, что для Турции важны поставки энергоресурсов, экспорт фруктов и овощей, туризм и строительство АЭС «Аккую», поэтому Анкара хочет сохранить экономические связи с Россией. Он заявил, что «Турция отказывается поступить как остальные члены НАТО и направить военную технику на Украину». 

«Турция отклонила предложение Вашингтона о передаче Украине ЗРС С-400 «земля-воздух», поставленных Россией. Анкара также отказалась отправить другое вооружение советской эпохи, которое могло бы помочь Украине», – говорится в статье.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял, что Турция ведет прагматическую политику, она не занимает чью-то сторону в конфликте РФ и Украины. При этом Украина закупает турецкие боевые беспилотные летательные аппараты «Байрактар».

Анкара подверглась резкой критике на Западае после того, как власти Турции заблокировали начало переговоров в НАТО о вступлении Финляндии и Швеции в альянс. Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что «главной проблемой являются отношения Швеции и Финляндии с отдельными лицами и так называемыми организациями, находящимися под контролем террористических организаций РПК (Рабочая партия Курдистана) и СНС («Силы народной самообороны» в Сирии)».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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