В РВСН предсказали «Сармату» 50 лет на боевом дежурстве

Вероятно, противоракетной обороны, способной противостоять межконтинентальной баллистической ракете «Сармат», не создадут в ближайшие десятилетия, сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.

Каракаев подчеркнул, что «энергоемкость энергетических возможностей нового ракетного комплекса, с учетом имеющегося боевого оснащения и комплекса средств преодоления», свидетельствуют «о том, что для ракетного комплекса «Сармат» противоракетной обороны не существует», передает «Звезда».

Один из элементов преодоления ПРО – сокращения участка разгона ракеты после старта. По его словам, «Сармат» разгоняется почти так же быстро, как и легкие твердотопливные ракеты, хотя относится к тяжелым жидкостным ракетам, которые набирают скорость медленней, передает РИА «Новости».

Каракаев, комментируя название для ракеты, заявил, что древний народ сарматов был бесстрашен, создал тяжелую конницу, имевшую на вооружении длинное тяжелое копье, стрелы, а «самое главное – был прямой разящий меч, который наводил страх на своих соперников».

«И всегда перед набегом они думали, что за счет этого меча и будет им возмездие. Наверное, и качество нашего современного ракетного комплекса сегодня позволяет именно об этом говорить – это может быть меч возмездия. То, что предупреждает, что РФ надежно защищена», – сказал Каракаев.

Заместитель командующего РВСН по вооружению Сергей Пороскун заявил, что «Сармат» – «перспективный ракетный комплекс, который будет стоять на боевом дежурстве на ближайшие 50 лет», что обусловлено характеристиками ракеты и большой надежностью.

Первый пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат» по программе госиспытаний из шахтной пусковой установки космодрома Плесецк прошел 20 апреля 2022 года. В Минобороны отметили, что расчетные характеристики на всех этапах полета подтверждены, учебные боевые блоки прибыли в заданный район полигона Кура на Камчатке.

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