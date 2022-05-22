Мнение: Стоун

С подачи украинских СМИ цитируется вполне лояльный (по крайней мере ранее) Кремлю режиссер Оливер Стоун. Обращают внимание на утверждение Стоуна, что у Путина был рак. И якобы одним из следствий болезни была его изоляция и неадекватная оценка ситуации, вследствие чего «он думал, что (ситуация с Украиной) будет быстрым решением.»

Версия о том, что «всё идёт по плану» с каждым днем выглядит всё более натянутой, и теперь Стоун только подтверждает это. «Быстрое решение» – это как раз радостное население, цветы и парад на Крещатике на третий день. С адекватностью здесь явно не в порядке. Но проблема не в раке, побежденном или прогрессирующем, а в созданной системе принятия решений и управления, когда фюреру докладывают только то, что вписывается в его метавселенную. Это, кстати, не метафора. Вчера на совещании он достаточно резко оборвал калининградского губернатора, посмевшего сообщить, что из-за наложенных в результате спец-операции санкций логистика региона существенно нарушена. Даже косвенные намеки на провал исходного замысла вызывают раздражение. Вместо осознания проблемы — ее игнорирование. Где уж тут «всё идет по плану».

Проблема не в конкретном отдельном человеке, пускай даже и неадекватном. Любая административная система — это всегда голем, единственной целью которого является его собственное существование. Именно поэтому административная система должна быть «разомкнута», у нее должны быть внутренние механизмы и клапаны, сбрасывающие и удаляющие накопленную информационную энтропию, а значит — и ее носителей, так как система управления — это всегда конкретные люди. Закрытая система таких механизмов не имеет и очень быстро вырождается в неадекватную окружающей ее реальности.

Уже поэтому совершенно неважно, кто именно сидит наверху закрытой системы. Она всегда выглядит одинаково, и ее ошибки — это бездарная растрата ресурса, включая и важнейший — жизни людей.

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